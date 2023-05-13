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    Посмотрите на новую станцию для SUP-серфинга на Карповке

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    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    Станция для SUP-серфинга открылась на набережной Карповки, напротив Ботанического сада, в Петербурге 13 мая. По этому поводу на Карповке устроили открытие SUP-сезона. Участники гонки прошли вокруг Аптекарского острова на сап-бордах семь километров.

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    Как сообщали ранее в Смольном, станция будет работать на базе Центра спорта Петроградского района, и все желающие смогут научиться управлять сап-бордами, байдарками и каяками вместе с инструкторами абсолютно бесплатно. На набережной оборудована площадка с раздевалками и комнатами отдыха.

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    Напоминаем, что фестиваль «Фонтанка SUP» зовет всех сапсерферов в плавание 5 августа. Следить за подготовкой к событию можно на официальном сайте фестиваля, а также в нашей группе во «ВКонтакте». Стильный мерч с символикой фестиваля уже доступен в нашем магазине.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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