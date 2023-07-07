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    Его зовут Котик. Во Внуково третий день ищут потерявшегося кота

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    Кот по кличке Котик уже был в переноске и должен был лететь в Якутию, но потерялся в багажном отделении аэропорта Внуково. Ищут его третий день, сообщает 7 июля портал MSK1.RU.

    Фото: MSK1.RU / Поиск кота Внуково / T.me; vnukovo.ru; Поиск кота Внуково / T.me
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    Семья с животным 4 июля направлялась из Москвы в Якутск. Рейс выполняла авиакомпания «Якутия». При этом при отправке всё было хорошо. Владелица отдала переноску сотрудникам авиакомпании, на клетке поставили пломбу и унесли.

    «Пока что больше никакой информации нет. На данный момент у меня в аэропорту муж, сестра и ее молодой человек. Они распечатали листовки, сейчас будут ходить, везде их развешивать. Я нахожусь в Якутске, куда и летела. Очень надеемся, что кота найдут», — рассказала изданию владелица кота Юлия.

    Сейчас Котика пытаются найти, в том числе с помощью объявлений. Супруг Юлии также обратился в местный отдел полиции. Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения, но ничего не обнаружили.

    Фото: MSK1.RU / Поиск кота Внуково / T.me; vnukovo.ru; Поиск кота Внуково / T.me

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