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    В Ставрополье чиновника заподозрили в хищении миллионов на спецоперации

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    В Ставрополье суд арестовал бывшего главу комитета региона по делам национальностей и казачества. Его обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, которые были выделены на нужды участников спецоперации. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополья.

    В 2022 году, по данным следователей, председатель комитета по делам национальностей и казачества заключил с ИПшниками госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников спецоперации на Украине.

    «Разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

    Утверждается, что обвиняемый с иными лицами похитили и распорядились деньгами по собственному усмотрению.

    Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-главу комитета заключили под стражу до 20 августа нынешнего года.

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    СудСпецоперация
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