В Ставрополье чиновника заподозрили в хищении миллионов на спецоперации

В Ставрополье суд арестовал бывшего главу комитета региона по делам национальностей и казачества. Его обвиняют в хищении более 76 миллионов рублей, которые были выделены на нужды участников спецоперации. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополья.



В 2022 году, по данным следователей, председатель комитета по делам национальностей и казачества заключил с ИПшниками госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников спецоперации на Украине.



«Разница между реальной рыночной стоимостью закупаемых комитетом товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила более 76 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

