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    Каршеринг в Шушарах перевернулся и вспыхнул. На фото — пожарные тушат «скелет» машины в поле

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    Легковой автомобиль полностью сгорел в Шушарах (Пушкинский район Петербурга).

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 6 июля в 22:29 поступил вызов на Шушарскую дорогу, где горел «Ниссан Кашкай». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 22:59. Сведения о пострадавших не поступали.

    Фотографии с места происшествия публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На них видно, что машина сгорела полностью. Обстоятельствами очевидец делится в группе «Авто Пушкин»: «Пьяная дорога. Каршеринг перевернулся. Загорелся. Без пострадавших».

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