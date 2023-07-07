Каршеринг в Шушарах перевернулся и вспыхнул. На фото — пожарные тушат «скелет» машины в поле

Легковой автомобиль полностью сгорел в Шушарах (Пушкинский район Петербурга).
Как сообщает городское ГУ МЧС, 6 июля в 22:29 поступил вызов на Шушарскую дорогу, где горел «Ниссан Кашкай». Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 22:59. Сведения о пострадавших не поступали.
Фотографии с места происшествия публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На них видно, что машина сгорела полностью. Обстоятельствами очевидец делится в группе «Авто Пушкин»: «Пьяная дорога. Каршеринг перевернулся. Загорелся. Без пострадавших».