А валюту покупать надо было год назад. Что рассказали про рубль собранная Набиуллина и расслабленный Греф

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На Финансовом конгрессе, который проходит на второй сцене Мариинского театра в Петербурге 6 и 7 июля, только и разговоров, что о рубле и о его падении, как бы ни хотелось Банку России, чтобы было иначе. Поэтому Эльвире Набиуллиной приходилось по несколько раз повторять одно и то же, да еще и пикироваться Германом Грефом.



Пленарное заседание Финансового конгресса, хотя и было посвящено структурной трансформации экономики и финансовых рынков, без вопросов про курс рубля не обошлось. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в очередной раз напомнила, что Банк России давно таргетирует инфляцию, а не курс рубля. Сейчас он — плавающий, и это — благо, поскольку позволяет экономике легче адаптироваться к внешним шокам.



«Мы видим, что у нас, когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта», — объяснила она.



И сейчас динамика курса рубля тоже во многом объясняется внешней торговлей, подчеркнула Набиуллина. По предварительным данным, за январь — май 2023 года в годовом выражении экспорт упал на 40%, импорт — вырос на 15%. Профицит торгового баланса по сравнению с прошлым годом сократился в 5 раз. У Центробанка есть инструменты сглаживания колебаний, но регулятор не готов вмешиваться в валютный рынок своими интервенциями, пока не видит рисков финансовой стабильности, а сейчас их нет, уверена председатель ЦБ.



«Есть экономические объективные факторы, и здесь курс формируется под их влиянием. Мы это учитываем в денежно-кредитной политике для того, чтобы обеспечить инфляцию на нашей цели (4% — Прим. ред.). Устойчивость рубля — это прежде всего покупательная способность рубля, это определяется уровнем инфляции», — отметила она.

Иными словами, Центробанку важно не то, сколько долларов и евро россияне смогут купить на рубли, а то — сколько товаров и услуг внутри страны. Текущее ослабление нацвалюты Банк России учтет при принятии решения по ключевой ставке 21 июля. Ранее аналитики рассказали «Фонтанке», каким оно может быть и почему, скорее всего, регулятор поднимет ставку с 7,5% до 8%.



Председатель правления Сбербанка Герман Греф в начале своего выступления пошутил, что впервые выступает на сцене Мариинского театра. В плане юмора у него был сильный соперник в лице все той же Набиуллиной, которая в ходе дискуссии поделилась некоторыми своими опасениями.

— Все-таки мы в свободные времена, к сожалению, часто расслабляемся, и это импульс, который мы можем подхватить. Второе, чего я опасаюсь, финансовый сектор — очень продвинутый, как бы у нас здесь не было самоуспокоенности, что мы всего достигли. <…> Как у нас финансовый сектор с этим справится в условиях того, что многие технологии нам недоступны? Это ответ будет от вас, наверное, от банковского сектора, что мы можем в этой связи сделать? — спросила Набиуллина, обратившись к Грефу.



— Мы как Центральный банк?

— Мы как банковский сектор вместе, Центральный банк и коммерческие банки. Потому что действительно гордиться тем, что есть, можно, а вот что мы будем делать дальше в структурной трансформации? Мы же не прошли ее окончательно, структурную трансформацию, мы не можем сказать, что вот, мы достигли какого-то этапа и дальше можем расслабиться.

— Я бы хотел сказать, что лучше всегда расслабляться, — ответил Греф, вызвав смех в зале. — В расслабленном состоянии лучше, в том числе трансформацию делать. Что мы можем сделать — Центральный Банк может не мешать. Это самый главный вклад.



— [Не мешать] торговать вам криптой?, — парировала Эльвира Сахипзадовна, вызвав еще больше смеха и аплодисментов.

— А все остальное мы сделаем точно, — закончил мысль Греф.



Пока шло обсуждение, доллар и евро все обновляли и обновляли свои рублевые значения на бирже, но это, плхоже, волновало лишь журналистов. После заседания спокойные спикеры и слушатели высыпали в коридор, с улыбками пожимали друг другу руки и предлагали новые проекты, знакомились и общались. Некоторые из них отказывались комментировать курс, ссылаясь на то, что дело неблагодарное, но «Фонтанка» нашла тех, кто осмелился это сделать.

Отвечая на вопрос, увидим ли мы вскоре доллар по 100 рублей, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах сказал: «С некоторой вероятностью, ключевой вопрос — когда. Я думаю, что в ближайшее время мы не увидим [таких значений], потому что такие срывы рынка, которые происходят сейчас, мы за последние годы уже наблюдали неоднократно, и в итоге они определенным образом разруливались. То есть, с фундаментальной точки зрения, рубль перепродан, но при этом рынок, как известно, может уходить в сторону достаточно долго и быстро».



Экономист и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган высказал мнение, что доллара по 100 рублей не будет. При этом не важно, до какой планки дойдет курс — до 94,95 или 96 рублей за доллар, — потом он снизится, уверен эксперт.

- Как я регулярно повторяю, прогнозировать обменный курс — это самая неблагодарная задача, особенно с учетом того, что есть фундаментальные факторы, которые на него влияют, — сказала Юлия Вымятнина, профессор и декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге. — Расходы на импорт не снижаются, доходы от экспорта падают, мы получаем тенденцию к тому, чтобы рубль дешевел. Но у нас же есть еще фондовый рынок, на котором очень сильно проявляется реакция. То есть люди увидели, что доллар растет или падает, рубль растет или падает, все побежали и на какое-то время начали раскачивать [курс]. Собственно, раскачать могут куда угодно. Пока, если не поменяется глобально тренд, будет постепенное ослабление рубля.



— Есть ли предпосылки к тому, что гайки закрутят с помощью регулирования?

— Я не вижу таких предпосылок, потому что это дестабилизирует финансовую систему. Любое создание паники, волнения — не в интересах финансовой стабильности. Мы не видим никаких резких шагов, помимо временного прекращения торгов на фондовом рынке в прошлом году, когда ситуация была непонятная и критическая, поэтому я не жду никаких ужасов.



— Если Банк России не будет и не может ничего делать, пока не видит рисков финансовой стабильности, со стороны Минфина могут быть какие-то действия?

— Опять же я не очень понимаю, зачем им серьезно пытаться в это вмешиваться, потому что сейчас связка «чем дешевле рубль, тем лучше для бюджета» не работает. В этом смысле зачем Минфину пытаться какие-то дополнительные истории вводить? Лучшее, что они могут сделать — это начать процесс бюджетной консолидации, но это не делается по щелчку пальцев. Центробанк принимает быстрые решения, которые быстро транслируются в жизнь, — изменяет ставку. Минфин принимает бюджет — документ на один-три года с учетом финансового плана. Они играют больше вдолгую. Мне кажется, они не будут, совершать быстрых действий, поэтому я бы не ждала, что кто-то прибежит и начнет срочно что-то менять.



— То есть, если я правильно понимаю, обычным гражданам можно посоветовать, не планировать отпуск в ближайшее время…

— Я бы им посоветовала, во-первых, не дергаться, а во-вторых, лучше все планировать заранее. Если вам нужна валюта для отпуска, начинайте ее планомерно покупать примерно за год понемножку, чтобы ваши проигрыши, как и выигрыши, были ограничены какой-то разумной суммой.

Также в кулуарах конгресса «Фонтанка» услышала мнение, что угроза для финансовой стабильности все же есть и регулятор быстро найдет решение. Какие-то жесткие меры для стабилизации курса могут быть приняты, и спекулянты, которые раскачивают ситуацию на валютном рынке, будут наказаны, уверен источник. «Они не будут об этом говорить, они просто это сделают», — считает он.



Помимо этого перспективы рубля оценил Герман Греф. «Я не уверен, что сейчас курс находится на оптимальном уровне; я думаю, что он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. Ничего необычного не происходит», — цитирует его РБК.



«Думаю, что этот процесс как бы девальвации сейчас будет приостановлен и будет некая обратная тенденция. Тем более что ЦБ собрался повышать ставку, это тоже влияет на курс», —сообщил изданию глава ВТБ Андрей Костин.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

