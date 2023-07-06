Лукашенко рассказал, где Пригожин: новости СВО за 6 июля

После 25 июня никто не может назвать точное местоположение Пригожина Фото: Константин Завриков / V1.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 6 июля.



В Белом доме заявили, что Украина еще не готова вступить в НАТО В Вашингтоне прокомментировали возможное вступление Украины в альянс. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге для журналистов, напомнила о необходимости провести реформы на Украине.

— Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться, — передает слова пресс-секретаря ТАСС.



Ранее о возможности вступления Украины в альянс высказывался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Политик отмечал, что во время военного конфликта вступление в НАТО невозможно, что должен понимать и сам Киев.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тюменской области Силовики пресекли деятельность диверсантов, которые «по заданию представителей украинских военизированных формирований» готовили теракты в Тюменской области. Одного из них при задержании «нейтрализовали». — При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — говорится в сообщении ФСБ. — В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками.

Возбуждены уголовные дела по статьям за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, приготовление к теракту, незаконное хранение взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов.



Лукашенко заявил, что Пригожина уже неделю нет в Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с белорусскими журналистами заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии — Пригожин, по его словам, на данный момент находится в России. — Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере, — передает слова Лукашенко БЕЛТА. — Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…



Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин направился в Белоруссию после вооруженного мятежа, который устроили ЧВК «Вагнер» 24 июня. После переговоров Пригожина и Лукашенко мятеж был закончен, а бойцы «Вагнера» перешли в Белоруссию. После событий 24 июня силовики нагрянули с обыском в дом Пригожина и нашли у него двухметровую кувалду, парики и даже личный храм.

В Сочи создадут Аллею героев СВО Градостроительный совет Сочи анонсировал создание Аллеи героев СВО. Сейчас власти города выбирают место, где бы мог расположиться мемориальный комплекс.

Приложить руку к созданию мемориала предложили жителям города: свои идеи сочинцы смогут отправить на почту администрации города.

— Горожане и гости курорта смогут почтить память воинов, которые отдали жизнь за Родину в ходе СВО, — передает слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрия Литвинца SOCHI1.RU.

Россия высылает финских дипломатов Россия решила выслать девять финских дипломатов из-за «конфронтационной политики финнов». Также, как заявили в МИД РФ, Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге.



Решение России также связано с тем, что в июне МИД Финляндии выслал девять российских сотрудников, которые работали в посольстве России в Хельсинки. Работников подозревали в разведывательной деятельности.

Ранее Финляндия одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу виз. Рамзан Кадыров запретил беспилотники в Чечне В Чечне ввели запрет на использование беспилотников. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров. Запрет был введен в соответствии с указом Владимира Путина от 19 октября 2022 года, говорится в тексте указа.



В то же время в законе сделали исключение для БПЛА, принадлежащих органам власти, а также силовикам и организациям, работающим по договору.

Напомним, что на сегодняшний день запрет ввели уже около 60 регионов страны.

Минобороны сообщило о возвращении 45 военных из украинского плена

6 июля 45 российских военных вернулись с подконтрольных Киеву территорий, сообщает Министерство обороны.

Спасенных солдат доставят в медицинские учреждения Минобороны, где они будут лечиться и проходить курс реабилитации.