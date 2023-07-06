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    «Лада» сгорела в кювете под Выборгом. Незадолго до этого ее продали новому владельцу

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    В кювете одной из дорог в Выборгском районе Ленобласти нашли полыхающий автомобиль, а рядом — кусок бутылки. Двумя неделями ранее хозяин-петербуржец продал эту машину жителю Нижегородской области.

    В 21:16 5 июля в полицию поступило сообщение, что на дороге Выборг — Каменка, недалеко от поворота на карьер Моховое и поселок Гаврилово, горит «Лада», стало известно «Фонтанке» 6 июля. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в кювете в дереве полыхал ВАЗ-2110 2004 года выпуска, принадлежащий 32-летнему петербуржцу. Выяснилось, что две недели назад мужчина продал его по договору купли-продажи 19-летнему жителю Нижегородской области.

    Машина сгорела полностью. С места происшествия изъяли осколок стеклянной бутылки. Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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