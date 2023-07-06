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    Александр Ширвиндт получил спецприз премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство»

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    9 комментариев

    Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт получил спецприз кинематографической премии «Ника». Он стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство», передает 5 июля ТАСС.

    «Все наши академики единогласно за это проголосовали. Ковид, постэпидемия — и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают, все-таки начать с него [с Ширвиндта] вручение этих наград, отдаем долги», — заявил основатель «Ники» Юлий Гусман на сцене Театра Сатиры, где прошло награждение. Также в церемонии участвовали президент «Ники» Андрей Кончаловский, директор Театра Сатиры Игорь Берлин и его художественный руководитель Сергей Газаров.

    Награждение состоялось после спектакля «Где мы?!...», в котором 88-летний Ширвиндт исполняет одну из главных ролей.

    Александр Ширвиндт — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди самых известных фильмов, в которых он исполнил роли, можно назвать «Иронию судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев», «Трое в лодке, не считая собаки».

    СПРАВКА

    Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена Союзом кинематографистов СССР и вручается с 1988 года, сейчас — Российской академией кинематографических искусств «Ника». Президент Российской Академии кинематографических искусств — Андрей Кончаловский.

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    Комментарии 9

    Гость06 Июл 2023 в 00:58
    Честь и достоинство.......эти слова не подходят русскому человеку.
    +1−0
    Гость06 Июл 2023 в 00:39
    Гусман не прав, - как же Шац и Шендерович?
    +0−2
    Гость06 Июл 2023 в 00:31
    не считая собаки».
    +0−0
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