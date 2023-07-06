Александр Ширвиндт получил спецприз премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство»

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт получил спецприз кинематографической премии «Ника». Он стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство», передает 5 июля ТАСС.
«Все наши академики единогласно за это проголосовали. Ковид, постэпидемия — и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают, все-таки начать с него [с Ширвиндта] вручение этих наград, отдаем долги», — заявил основатель «Ники» Юлий Гусман на сцене Театра Сатиры, где прошло награждение. Также в церемонии участвовали президент «Ники» Андрей Кончаловский, директор Театра Сатиры Игорь Берлин и его художественный руководитель Сергей Газаров.
Награждение состоялось после спектакля «Где мы?!...», в котором 88-летний Ширвиндт исполняет одну из главных ролей.
Александр Ширвиндт — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди самых известных фильмов, в которых он исполнил роли, можно назвать «Иронию судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев», «Трое в лодке, не считая собаки».