В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта

В Волгоградской области
После укуса в колено у мальчика появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди. Сначала подростка доставили в Волжскую детскую больницу, а далее перевели в центр острых отравлений
После проведенной терапии в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой мальчика перевели в детское отделение острых отравлений.
Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август месяцы, когда температура воздуха достигает максимальных величин и у насекомых начинается миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха и работы на приусадебных участках в частных домах.