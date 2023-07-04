В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта

В Волгоградской области 13-летнего подростка укусил каракурт, когда он помогал бабушке работать в огороде. Ребенка спасли специалисты центра острых отравлений больницы № 25 , сообщает 4 июля комитет здравоохранения региона в телеграм-канале.



После укуса в колено у мальчика появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди. Сначала подростка доставили в Волжскую детскую больницу, а далее перевели в центр острых отравлений ГУЗ ГКБСМП 25 и поместили в реанимацию.



После проведенной терапии в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой мальчика перевели в детское отделение острых отравлений.



Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август месяцы, когда температура воздуха достигает максимальных величин и у насекомых начинается миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха и работы на приусадебных участках в частных домах.

