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    В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта

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    1 комментарий

    В Волгоградской области 13-летнего подростка укусил каракурт, когда он помогал бабушке работать в огороде. Ребенка спасли специалисты центра острых отравлений больницы № 25, сообщает 4 июля комитет здравоохранения региона в телеграм-канале.

    После укуса в колено у мальчика появилась выраженная боль в левой ноге, далее в животе, спине, жжение и боль в груди. Сначала подростка доставили в Волжскую детскую больницу, а далее перевели в центр острых отравлений ГУЗ ГКБСМП 25 и поместили в реанимацию.

    После проведенной терапии в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой мальчика перевели в детское отделение острых отравлений.

    Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август месяцы, когда температура воздуха достигает максимальных величин и у насекомых начинается миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха и работы на приусадебных участках в частных домах.

    Каракурт, или степной паук — вид пауков из рода черных вдов. Чаще всего пауки кусают в июле и августе, после укуса у человека возникает жгучая боль, через 15–20 минут она распространяется на другие части тела, затем появляются озноб и сильная боль в груди и конечностях. Отмечается, что возникает слабость, больной иногда даже не может двигаться, поднимается давление, пульс учащается, появляются тошнота и рвота. Через 8–10 часов после укуса возникает отечность, поднимается температура. Заболевание длится от трех до 10 дней, смертельный исход наступает крайне редко — если пострадавший не обратился к медикам.

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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 21:20
    вот мальчику не повезлоооо, от укусов пауков рода чёрных вдов, все тело болит ацко и судороги и так 2-3 дня, а потом ещё "отходос" в виде глубокой депрессии с неврологичкскими последствиями, наверное это самое страшное ядовитое насекомое, причём умирают редко, но от боли клрчишься день и ночь до недели, это жжжжопа(((
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