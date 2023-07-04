В центре Петербурга сотрудники ДПС уложили лицом в асфальт водителя

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Сотрудники ГИБДД в центре Петербурга 4 июля ловили водителя, не пожелавшего остановиться по требованию. Кроме ПДД он, как выяснилось, нарушил и миграционное законодательство.
Сотрудники ОГИБДД Адмиралтейского района во вторник днем попытались остановить автомобиль KIA, но водитель требования проигнорировал и попытался скрыться, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На перекрестке Гороховой и Большой Морской улиц автомобиль нарушителя удалось заблокировать, а самого его — задержать.
Задержанный оказался 26-летним гражданином Узбекистана. На территории РФ он находился с нарушением миграционного законодательства. Молодого человека доставили в отдел полиции и составили на него административные протоколы по статьям 12.15.4 КоАП РФ (выезд на трамвайные пути или дорогу противоположного направления), 19.3, ч. 2, КоАП РФ (неповиновение полиции) и 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России).