В центре Петербурга сотрудники ДПС уложили лицом в асфальт водителя

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Сотрудники ГИБДД в центре Петербурга 4 июля ловили водителя, не пожелавшего остановиться по требованию. Кроме ПДД он, как выяснилось, нарушил и миграционное законодательство.

Сотрудники ОГИБДД Адмиралтейского района во вторник днем попытались остановить автомобиль KIA, но водитель требования проигнорировал и попытался скрыться, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На перекрестке Гороховой и Большой Морской улиц автомобиль нарушителя удалось заблокировать, а самого его — задержать.