Милашина падает в больнице, а в Чечне говорят о диверсии. Что известно о нападении на журналистку

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова доставили из Чечни в Северо-Кавказский многопрофильный центр Беслана. Обессиленная Милашина упала в приемном отделении со словами «мне больно везде», сообщает команда Ксении Собчак из «Осторожно, новости» .

Забинтованная журналистка с трудом заходила в приемное отделение и в какой-то момент упала. Рядом не оказалось специальной коляски, женщину перенесли на одну из лавочек. Милашина находится в сопровождении омбудсмена Чеченской Республики Мансура Султаева.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил ТАСС , что пострадавших планируют отправить спецбортом МЧС из Беслана в Москву. По его словам, сейчас Милашиной делают МРТ — у нее многочисленные переломы, у Немова — ножевое ранение и многочисленные переломы.

Тем временем омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова «диверсией и провокацией против республики». Об этом он сказал РИА Новости.



Нападение произошло утром 4 июля, когда Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По данным пострадавших, их насильно вытащили из такси, избили, сломали технику. Журналистку «Новой газеты» обрили налысо и облили голову зеленкой, а также сломали ей пальцы, пытаясь узнать пароль от телефона.

