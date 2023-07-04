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    Милашина падает в больнице, а в Чечне говорят о диверсии. Что известно о нападении на журналистку

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    49 комментариев

    Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова доставили из Чечни в Северо-Кавказский многопрофильный центр Беслана. Обессиленная Милашина упала в приемном отделении со словами «мне больно везде», сообщает команда Ксении Собчак из «Осторожно, новости».

    «Осторожно, новости» / Telegram

    Забинтованная журналистка с трудом заходила в приемное отделение и в какой-то момент упала. Рядом не оказалось специальной коляски, женщину перенесли на одну из лавочек. Милашина находится в сопровождении омбудсмена Чеченской Республики Мансура Султаева.

    Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил ТАСС, что пострадавших планируют отправить спецбортом МЧС из Беслана в Москву. По его словам, сейчас Милашиной делают МРТ — у нее многочисленные переломы, у Немова — ножевое ранение и многочисленные переломы.

    Тем временем омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова «диверсией и провокацией против республики». Об этом он сказал РИА Новости.

    Нападение произошло утром 4 июля, когда Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. По данным пострадавших, их насильно вытащили из такси, избили, сломали технику. Журналистку «Новой газеты» обрили налысо и облили голову зеленкой, а также сломали ей пальцы, пытаясь узнать пароль от телефона.

    Произошедшее шокировало представителей власти и общественность. На ситуацию среагировала омбудсмен Татьяна Москалькова, члены Союза журналистов, Совет по правам человека, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. О жестоком избиении доложили и президенту России Владимиру Путину.

    На фоне сообщений о нападении на журналистку и адвоката Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам в колонии за «мошенничество» и «применение насилия против представителя власти».

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    Комментарии 49

    Гость04 Июл 2023 в 15:48
    Нет такой газеты. Их ещё в прошлом году лицензии суд лишил.
    +0−0
    Дядя Бо04 Июл 2023 в 15:45
    А говорили, что тик-ток войска только ролики воинственные снимать умеют. Шах и мат сомневающимся в их героизме.
    +0−0
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