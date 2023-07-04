Путину доложили о нападении на журналистку Милашину. Официально высказалось даже Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем телеграм-канале 4 июля опубликовало пост в поддержку пострадавшей от нападения в Чечне журналистки Елены Милашиной. Такое, говорят в СМИ, происходит впервые.



Произошедшее в Грозном в посте называют чудовищным и выражают надежду на то, что случай будет расследован, а виновные найдены и наказаны. В министерстве сообщают, что уже направили соответствующие обращения в правоохранительные органы.



«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам <…> Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — говорится в сообщении.

