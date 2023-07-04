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    Путину доложили о нападении на журналистку Милашину. Официально высказалось даже Минцифры

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    55 комментариев

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем телеграм-канале 4 июля опубликовало пост в поддержку пострадавшей от нападения в Чечне журналистки Елены Милашиной. Такое, говорят в СМИ, происходит впервые.

    Произошедшее в Грозном в посте называют чудовищным и выражают надежду на то, что случай будет расследован, а виновные найдены и наказаны. В министерстве сообщают, что уже направили соответствующие обращения в правоохранительные органы.

    «Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам <…> Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — говорится в сообщении.

    Помимо этого, ведомство просит всю медиаотрасль проявить солидарность с пострадавшими коллегами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с пулом заявил, что Путину доложили о произошедшем в Грозном. Нападение на журналистов он назвал серьезным и требующим «энергичных мер» и «реализации следственных действий».

    Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали 4 июля в Грозный на приговор Зареме Мусаевой. Их такси по пути в город было заблокировано. Трое вооруженных людей избили мужчину и женщину, испортили технику и документы. Елену Милашину обрили налысо и залили голову зеленкой. Журналистке также переломали пальцы, требуя сказать пароль от телефона.

    Из больницы Грозного после телефонного разговора уполномоченного по правам человека РФ и главы Республики Чечня Кадырова Милашину и Немова увезли на скорой в больницу Беслана.

    Зареме Мусаевой суд вынес обвинительный приговор с наказанием в пять с половиной лет в колонии.

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    Комментарии 55

    Maik504 Июл 2023 в 15:41
    Он и попустительствует.
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    chip104 Июл 2023 в 15:34
    Это да, выяснять вопрос, зачем журналистке пальцы ломали и унизили, может только Путин, лично, с другими представителями властей РФ в гордой республике даже говорить не будут!
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