Путину доложили о нападении на журналистку Милашину. Официально высказалось даже Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем телеграм-канале
Произошедшее в Грозном в посте называют чудовищным и выражают надежду на то, что случай будет расследован, а виновные найдены и наказаны. В министерстве сообщают, что уже направили соответствующие обращения в правоохранительные органы.
«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам <…> Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — говорится в сообщении.
Помимо этого, ведомство просит всю медиаотрасль проявить солидарность с пострадавшими коллегами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с пулом заявил, что Путину доложили о произошедшем в Грозном. Нападение на журналистов он назвал серьезным и требующим «энергичных мер» и «реализации следственных действий».
Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали