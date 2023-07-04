Оператор Пулково отменил конкурс на проектирование второй очереди аэропорта по требованию УФАС

Оператор Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отменил конкурс на полмиллиарда рублей по поиску генерального проектировщика для второй очереди аэропорта, следует из данных портала госзакупок.
Такое решение было принято
Напомним, 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до
Поиск генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательных работ фазы «А» второй очереди аэропорта Пулково начали в мае
Окончательная оценка стоимости второй очереди на данный момент не озвучена. Ранее сообщалось, что размер инвестиций во вторую очередь может составить до
Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как будет выглядеть расширенное Пулково.