Оператор Пулково отменил конкурс на проектирование второй очереди аэропорта по требованию УФАС

Такое решение было принято 3 июля по требованию управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. С жалобой на закупку ранее обратились ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». По их мнению, ВВСС предъявили дискриминационные требования к страхованию ответственности проектировщика, а также не установили в договоре порядок согласования страховщика. Антимонопольщики согласились с доводами и выдали заказчику предписание отменить протоколы, возвратить заявки и внести изменения в документацию, устраняющие нарушения.

Оператор Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отменил конкурс на полмиллиарда рублей по поиску генерального проектировщика для второй очереди аэропорта, следует из данных портала госзакупок.

Напомним, 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение , предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года .

Поиск генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательных работ фазы «А» второй очереди аэропорта Пулково начали в мае 2023 года . На это Смольный готов был потратить 511 млн рублей.

Окончательная оценка стоимости второй очереди на данный момент не озвучена. Ранее сообщалось, что размер инвестиций во вторую очередь может составить до 50 млрд рублей, до этого говорили о 40 млрд.



Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как будет выглядеть расширенное Пулково.

