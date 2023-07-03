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    Ветеранов СВО в университетах будут учить бесплатно

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    Статус участника СВО даст возможность студенту перевестись с платного отделения на бюджет. Об этом 3 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

    Потребуется только заявление студента и документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Минобрнауки разработало проект постановления правительства РФ, которое даст студентам-ветеранам возможность переходить с платного на бесплатное обучение.

    «Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, — меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь», — цитирует агентство слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

    Ожидается, что механизм будет работать в университетах, которые финансируются за счет бюджета страны, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

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