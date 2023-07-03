Ветеранов СВО в университетах будут учить бесплатно

Статус участника СВО даст возможность студенту перевестись с платного отделения на бюджет. Об этом 3 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.



Потребуется только заявление студента и документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Минобрнауки разработало проект постановления правительства РФ, которое даст студентам-ветеранам возможность переходить с платного на бесплатное обучение.

«Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, — меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь», — цитирует агентство слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.