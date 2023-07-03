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    В Петербурге и Ленобласти за один день сделали более десяти взрывоопасных находок

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    Две минометные мины калибром 50 мм были обнаружены в минувшую субботу на участке в СНТ «Карпикюля», что в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти. Об этом 3 июля сообщает ГУ Росгвардии. В пресс-службе уточнили, что обезвредить снаряды пришлось на месте из-за их опасности.

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    Также на полигонах были уничтожены шесть инертных гранат ПГ-2, найденных в Каменногорске, реактивный снаряд М-30 из леса под Отрадным, две немецкие противотанковые мины TMi 35, на которые наткнулись в Красном Селе, артиллерийский снаряд 105 мм и минометная мина калибром 81 мм, выкопанные поисковиками рядом с Кузьминским кладбищем в Пушкине.

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    Росгвардия
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