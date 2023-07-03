В Петербурге и Ленобласти за один день сделали более десяти взрывоопасных находок

Две минометные мины калибром
Также на полигонах были уничтожены шесть инертных гранат ПГ-2, найденных в Каменногорске, реактивный снаряд М-30 из леса под Отрадным, две немецкие противотанковые мины
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Две минометные мины калибром
Также на полигонах были уничтожены шесть инертных гранат ПГ-2, найденных в Каменногорске, реактивный снаряд М-30 из леса под Отрадным, две немецкие противотанковые мины
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