Хинштейн заявил о пятой колонне в российской элите, которая слишком долго молчала во время мятежа

Анализируя события недельной давности депутат Госдумы Адександр Хинштейн пришел к выводу, что среди российской элиты «множество потенциальных предателей». Он призвал детельно оценить, кто и как себя вел во время мятежа.
Соображениями народный избранник 2 июля поделился в своем телеграм-канале. ««Пятая колонна» — это, увы, не конспирологический миф, а суровая реальность. Я не только не сомневаюсь, а доподлинно знаю, что среди российской элиты — множество потенциальных предателей, готовых перевернуться в любую секунду. Уверен, что они присягнут любому, лишь бы удержаться у кормушки», — убежден Хинштейн.
Депутат также отметил, что некоторые политики, в том числе губернаторы, как бы вижидали, чем кончится дело, прежде чем заговорить «о своей любви к президенту».
Хинштейн напомнил, что председатель нижней палаты парламента уже велел комитету по безопасности запросить информацию о том, кто из российского государственного топ-менеджмента поспешил уехать из страны в те сутки, пока длился мятеж ЧВК Вагнер.
Депутат считает, что надо сделать выводы и детально оценить поведение конкретных лиц.