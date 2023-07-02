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    Хинштейн заявил о пятой колонне в российской элите, которая слишком долго молчала во время мятежа

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    Анализируя события недельной давности депутат Госдумы Адександр Хинштейн пришел к выводу, что среди российской элиты «множество потенциальных предателей». Он призвал детельно оценить, кто и как себя вел во время мятежа.

    Соображениями народный избранник 2 июля поделился в своем телеграм-канале. ««Пятая колонна» — это, увы, не конспирологический миф, а суровая реальность. Я не только не сомневаюсь, а доподлинно знаю, что среди российской элиты — множество потенциальных предателей, готовых перевернуться в любую секунду. Уверен, что они присягнут любому, лишь бы удержаться у кормушки», — убежден Хинштейн.

    Депутат также отметил, что некоторые политики, в том числе губернаторы, как бы вижидали, чем кончится дело, прежде чем заговорить «о своей любви к президенту».

    Хинштейн напомнил, что председатель нижней палаты парламента уже велел комитету по безопасности запросить информацию о том, кто из российского государственного топ-менеджмента поспешил уехать из страны в те сутки, пока длился мятеж ЧВК Вагнер.

    Депутат считает, что надо сделать выводы и детально оценить поведение конкретных лиц.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

    27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

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    Комментарии 10

    Гость02 Июл 2023 в 16:15
    "ягнята подросли"???
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