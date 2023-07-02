Хинштейн заявил о пятой колонне в российской элите, которая слишком долго молчала во время мятежа

Анализируя события недельной давности депутат Госдумы Адександр Хинштейн пришел к выводу, что среди российской элиты «множество потенциальных предателей». Он призвал детельно оценить, кто и как себя вел во время мятежа.

Соображениями народный избранник 2 июля поделился в своем телеграм-канале. ««Пятая колонна» — это, увы, не конспирологический миф, а суровая реальность. Я не только не сомневаюсь, а доподлинно знаю, что среди российской элиты — множество потенциальных предателей, готовых перевернуться в любую секунду. Уверен, что они присягнут любому, лишь бы удержаться у кормушки», — убежден Хинштейн.