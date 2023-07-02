Ароматы Сейшел. Крупнейший отраслевой комбинат пищевой химии делят в судах

Отраслевой лидер в СНГ, петербургский ООО «Химпищеаромат» с выручкой в 1,2 млрд рублей вновь в центре корпоративного конфликта. Его владелец Яков Ерошевский пытался защититься от соперников, но в итоге узнал, что все акции комбината теперь принадлежат компании на Сейшельских островах, а он ей должен 50 миллионов.



Если верить документам, представленным в арбитраж (сейчас дело перешло в кассацию), в 2017 году москвич Константин Николаев приобрел за 12 миллионов рублей весь комбинат химико-пищевой ароматики вместе с прилегающими 4,5 га земли на Партизанской улице, где расположен небольшой технопарк. Затем он передал акции грузинской компании, а та — сейшельской. Именно она, «Международная коммерческая компания «Корпорация Акита»» сейчас, судя по СПАРКу, владеет 100% долей в «Химпищеаромате».



По итогам 2022 года выручка ООО «Химпищеаромат» составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 260 млн рублей. На предприятии, занимающем 4,5 га на Партизанской улице в Петербурге, работает более 150 человек, включая сотрудников научной лаборатории. Комбинат заявляет о себе как о крупнейшем в СНГ производителе пищеароматической продукции для кондитерской промышленности, напитков, мороженого, молочных продуктов, жвачки и пр.

Яков Ерошевский, который продолжает считать фабрику своей, доказывает в суде: он никому ничего не продавал, тем более, за 12 миллионов. Пока это привело лишь к тому, что на него наложен штраф в 50 млн рублей — по условиям якобы подписанного им договора такова плата за попытку оспорить соглашение.

Внешне текст соглашения (есть в распоряжении «Фонтанки») звучит логично: москвич Николаев получает комбинат на время большой инвестиционной программы на сумму от 400 млн рублей до миллиарда. А через пять лет обещает вернуть половину долей прежнему владельцу. Ерошевский уверяет: никаких инвестиций как не было, так и нет, но спросить обещанное с Николаева не получится — он умер. А грузинская компания Welco и сейшельская «Акита» получали доли в комбинате уже без обязательств инвестировать и вернуть половину. Данных о наследниках Николаева, с которых можно было бы потребовать исполнить обязательства, в материалах суда не видно.



История осложняется эхом предыдущих корпоративных конфликтов на предприятии. Первый случился еще в 2006 году, когда наследница основного акционера комбината оказалась заблокированной в своем кабинете. Тогда эту историю рассматривали на «антирейдерской» комиссии под руководством вице-губернатора Михаила Осеевского, но дело закрыли, так как «конфликты завершены и справедливость восторжествовала».



Спустя десять лет уже между новыми владельцами предприятия возник спор, переросший в уголовные дела и судебные постановления о приводе в суд на Кипре. Тогда Яков Ерошевский сумел доказать свое право распоряжаться 100% долей в «Химпищеаромат». Но, как он сейчас объясняет, чтобы обезопасить себя на будущее, перевел 99,2% бумаг на своего адвоката Дмитрий Ваховского.



«Договор о продаже ему долей за 12 миллионов рублей, которые я же ему и дал, был составлен таким образом, что я в любой момент даже без его согласия мог вернуть себе контроль над комбинатом всего за один визит к нотариусу», — вспоминает предприниматель.

И вот именно с Дмитрием Ваховским покойный москвич Николаев якобы и заключил соглашение об инвестициях в обмен на доли и землю. И тут случилось то, чего хитроумный юридический план Ерошевского, кажется, не предусмотрел: по решению суда на доли в «Химпищеаромате» был наложен арест, и совершать с ними любые сделки стало невозможно. Включая те, что можно было сделать одним походом к нотариусу.



Позже в суде появился еще один договор, по которому уже сам Яков Ерошевский должен был передать «Аките» свои 0,25% долей. В соответствии с решениями арбитража, вступившими в законную силу, в СПАРК отражен окончательный переход 100% «Химпищеаромата» к сейшельской компании.

Ваховский и Ерошевский в суде первоначально настаивали на подделке своих подписей под документами, передающими права на комбинат Николаеву. Было проведено несколько экспертиз, одни подтверждали истинность подписей, другие говорили о неопределенности выводов, но окончательным доводом стало то, что нотариус, заверивший соглашение Ваховского с Николаевым, подтвердил, что именно они, предъявив свои документы, его заключили в его присутствии. Позже Ваховский пошел на мировую с «Акитой» и согласился со всеми ее требованиями в обмен на отказ от выставления штрафных санкций.



Сейчас в разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий Ваховский подтвердил, что действительно лично подписывал договор опциона с Николаевым, и все события, которые обязывали его передать доли в «Химпищеаромате», юридически произошли.

