Путепровод на развязке КАД с Выборгским шоссе закроют надолго

Путепровод на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях для того, чтобы отремонтировать.



Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», длительные ограничения вводятся на 18 километре дороги. Закрываются:



с 1 июля по 1 августа — съезд с внутреннего кольца на Выборгское шоссе,



с 1 июля по 1 сентября — съезд с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо.



Объезжать этот участок можно будет через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо), расположенную на 17-м километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК» и через развязку с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.

