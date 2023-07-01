Путепровод на развязке КАД с Выборгским шоссе закроют надолго

Путепровод на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях для того, чтобы отремонтировать.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», длительные ограничения вводятся на 18 километре дороги. Закрываются:
- с 1 июля по 1 августа — съезд с внутреннего кольца на Выборгское шоссе,
- с 1 июля по 1 сентября — съезд с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо.
Объезжать этот участок можно будет через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо), расположенную на 17-м километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК» и через развязку с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.
Работы по ремонту путепровода над основным ходом КАД выполняются в рамках реконструкции северного участка. Планируется заменить асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. Генеральный подрядчик — АО «ВАД».