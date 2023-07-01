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    Путепровод на развязке КАД с Выборгским шоссе закроют надолго

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    Путепровод на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях для того, чтобы отремонтировать.

    Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», длительные ограничения вводятся на 18 километре дороги. Закрываются:

    • с 1 июля по 1 августа — съезд с внутреннего кольца на Выборгское шоссе,
    • с 1 июля по 1 сентября — съезд с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо.

    Объезжать этот участок можно будет через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо), расположенную на 17-м километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК» и через развязку с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад"
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад"
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад"
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    Работы по ремонту путепровода над основным ходом КАД выполняются в рамках реконструкции северного участка. Планируется заменить асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. Генеральный подрядчик — АО «ВАД».

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