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    Белые бумажки — признаки парковки. Как выглядит платная зона в Петроградском районе в свой первый день

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» посмотрела, как в Петроградском районе запустили зону платной парковки. Сюда тоже добрался традиционный флешмоб с закрытием номеров.


    Как сообщает корреспондент, здесь, как до того и в других районах с платной парковкой, автомобилисты закрывают часть номера бумажкой, а то и своим телом. «Фонтанка» рассказывала, что против этого приема организованы пешие патрули, которые снимают такие посторонние предметы, давая обзор паркону, а машины в платной зоне без номеров просто эвакуируются на штрафстоянку.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Дворы без шлагбаумов и ворот, вопреки ожиданиям, не запаркованы до отказа желающими укрыться от оплаты. Возможно, причина — выходной день. Ранее проблему экстренного закрытия дворов в платной зоне обсуждали в ЗакСе.

    Часть дорожных знаков до сих пор стоят с наклейками, сообщает корреспондент.

    Напомним, платная зона запустилась в Петроградском районе с 1 июля. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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