Белые бумажки — признаки парковки. Как выглядит платная зона в Петроградском районе в свой первый день

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Фонтанка» посмотрела, как в Петроградском районе запустили зону платной парковки. Сюда тоже добрался традиционный флешмоб с закрытием номеров.
Как сообщает корреспондент, здесь, как до того и в других районах с платной парковкой, автомобилисты закрывают часть номера бумажкой, а то и своим телом. «Фонтанка» рассказывала, что против этого приема организованы пешие патрули, которые снимают такие посторонние предметы, давая обзор паркону, а машины в платной зоне без номеров просто эвакуируются на штрафстоянку.
Дворы без шлагбаумов и ворот, вопреки ожиданиям, не запаркованы до отказа желающими укрыться от оплаты. Возможно, причина — выходной день. Ранее проблему экстренного закрытия дворов в платной зоне обсуждали в ЗакСе.
Часть дорожных знаков до сих пор стоят с наклейками, сообщает корреспондент.
Напомним, платная зона запустилась в Петроградском районе с 1 июля. Подробнее — читайте на «Фонтанке».