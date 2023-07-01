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    Зона платной парковки заработала в Петроградском районе Петербурга

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    В Петроградском районе Петербурга с 1 июля действует зона платной парковки. На очереди Василеостровский.

    Как сообщает комтранс, всего на 141 улице Петроградского района организовано около 10 тысяч машиномест, не менее тысячи — для инвалидов. Поставлено 3,5 тысяч дорожных знаков, 80 паркоматов, более тысячи информационных табличек (на них указан номер парковочной зоны и способы оплаты). В рамках подготовки района к запуску платной парковки на ряде улиц организовали одностороннее движение, всего таких теперь 72.

    Жители Петроградского района могут оформить парковочное разрешение резидента на 1–3 года за 1800 рублей в год, это уже сделали более 6 тысяч из них. Осенью платная парковка заработает также на Крестовском острове и в Василеостровском районе.

    Одновременно стало известно, что с 1 июня меняется короткий номер для смс-оплаты парковки, теперь это 3065, а прежний 5303 работать не будет.

    Подробнее о подготовке Петроградского района к запуску платной парковки читайте на «Фонтанке». Ответы на вопросы по оформлению разрешений и оплате - по ссылке.

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