Губернатор Голубев назвал поведение ростовчан во время мятежа «инсинуациями вагнеровцев», одетых в гражданское

Появление бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону 24 июня, когда они оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, прокомментировал губернатор региона Василий Голубев. С ним пообщался специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников, материал опубликован 30 июня.
Голубев рассказал, что ГИБДД начала ему докладывать о движении колонн с вечера 23 июня, когда бойцы еще двигались по направлению к городу. «Они вышли на М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города», — цитирует Голубева издание.
На вопрос, почему они настолько легко вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб, Голубев ответил: «Ну, это больше вопрос все-таки к военным». По его словам, гражданские выставляли водововозки, тракторы и бульдозеры, но танки и тяжелая техника вагнеровцев просто сметали их.
Прокомментировал он и поведение жителей города, которые пришли пообщаться с бойцами ЧВК. Многие фотографировались и обнимались с ними перед штабом ЮВО. Василий Голубев назвал это «инсинуациями самих вагнеровцев». Губернатор полагает, что часть мятежников была просто без военной формы, то есть одеты в гражданское.
Он добавил, что пообщаться с находившимся в Ростове-на-Дону Евгением Пригожиным ему не довелось.