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    Губернатор Голубев назвал поведение ростовчан во время мятежа «инсинуациями вагнеровцев», одетых в гражданское

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    Появление бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону 24 июня, когда они оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, прокомментировал губернатор региона Василий Голубев. С ним пообщался специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников, материал опубликован 30 июня.

    Голубев рассказал, что ГИБДД начала ему докладывать о движении колонн с вечера 23 июня, когда бойцы еще двигались по направлению к городу. «Они вышли на М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города», — цитирует Голубева издание.

    На вопрос, почему они настолько легко вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб, Голубев ответил: «Ну, это больше вопрос все-таки к военным». По его словам, гражданские выставляли водововозки, тракторы и бульдозеры, но танки и тяжелая техника вагнеровцев просто сметали их.

    Прокомментировал он и поведение жителей города, которые пришли пообщаться с бойцами ЧВК. Многие фотографировались и обнимались с ними перед штабом ЮВО. Василий Голубев назвал это «инсинуациями самих вагнеровцев». Губернатор полагает, что часть мятежников была просто без военной формы, то есть одеты в гражданское.

    Он добавил, что пообщаться с находившимся в Ростове-на-Дону Евгением Пригожиным ему не довелось.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».


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