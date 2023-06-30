Губернатор Голубев назвал поведение ростовчан во время мятежа «инсинуациями вагнеровцев», одетых в гражданское

Появление бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону 24 июня, когда они оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, прокомментировал губернатор региона Василий Голубев. С ним пообщался специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников, материал опубликован 30 июня.



Голубев рассказал, что ГИБДД начала ему докладывать о движении колонн с вечера 23 июня, когда бойцы еще двигались по направлению к городу. «Они вышли на М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города», — цитирует Голубева издание.

