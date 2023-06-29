Медиаменеджера Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы 29 июня заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Красильщика признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).



Отмечается, что были приняты «исчерпывающие меры» к розыску и экстрадиции фигуранта, но реальной возможности его участия в деле нет, а по делу выполнены все действия, возможные в отсутствие обвиняемого. Эти обстоятельства посчитали исключительным случаем, при котором можно провести разбирательство без него.

