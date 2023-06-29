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    Медиаменеджера Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про армию

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    Басманный суд Москвы 29 июня заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

    Красильщика признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

    Отмечается, что были приняты «исчерпывающие меры» к розыску и экстрадиции фигуранта, но реальной возможности его участия в деле нет, а по делу выполнены все действия, возможные в отсутствие обвиняемого. Эти обстоятельства посчитали исключительным случаем, при котором можно провести разбирательство без него.

    В июле бывшего издателя «Медузы»* (признана в РФ иноагентом) Красильщика объявили в международный розыск, в марте — арестовали заочно. Следствие полагало, что публикации, к которым возникли претензии, он распространял, находясь уже за пределами России. Речь идет о посте о Буче и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин».

    *Издание признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

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