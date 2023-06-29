Картаполов: «Вагнер» не мог участвовать в СВО после отказа подписать контракт с МО РФ

Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что ЧВК «Вагнер» в таком случае не сможет получать деньги от государства и участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Он напомнил, что за несколько дней до военного мятежа Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что все вооруженные формирования обязаны подписать контракт с министерством. Это был приказ лично министра обороны Сергея Шойгу.



«И все, кроме «Вагнера», стали это решение, повторюсь, абсолютно верное, исполнять», — цитирует Андрея Картаполова ТАСС.

