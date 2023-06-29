Картаполов: «Вагнер» не мог участвовать в СВО после отказа подписать контракт с МО РФ

Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что ЧВК «Вагнер» в таком случае не сможет получать деньги от государства и участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он напомнил, что за несколько дней до военного мятежа Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что все вооруженные формирования обязаны подписать контракт с министерством. Это был приказ лично министра обороны Сергея Шойгу.
«И все, кроме «Вагнера», стали это решение, повторюсь, абсолютно верное, исполнять», — цитирует Андрея Картаполова ТАСС.
Бизнесмену сообщили, что в случае отказа «Вагнер» не сможет получать государственное финансирование. «А для господина Пригожина — это основное, если не главное», — заявил Картаполов.
По его словам, «попытка госизмены» и «обман боевых товарищей» со стороны Пригожина стали возможны из-за «денег, глупых и непомерных амбиций и возбужденного состояния».
Как писала ранее «Фонтанка», Пригожин публично заявлял, что приказы министра Шойгу якобы распространяются только на сотрудников военного министерства. «Вагнер», по словам главы ЧВК, «не станет подписывать никаких контрактов с Шойгу».
Спустя 12 дней после этого, в ночь с 23 на 24 июня, Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России. Бойцы «Вагнера» вошли в Ростов-на-Дону, а дальше, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, остановились в 200 километрах от Москвы и согласились развернуться в полевые лагеря.
27 июня Владимир Путин на встрече с военными сообщил, что на содержание ЧВК «Вагнер» из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей. Это сумма, которую власти заплатили ЧВК с мая 2022 года по май 2023-го. На этой же встрече президент России уточнил, что за год собственник компании «Конкорд» заработал от государства около 80 миллиардов рублей через «Военторг».