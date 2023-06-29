Песков сказал, знает ли он, где Пригожин. «Фонтанка» писала о его возможной локации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, где сейчас находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



«Я не располагаю такой информацией», – ответил он журналистам (цитата по ТАСС). Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, ждать ли отставок с должностей силовиков и военных, которые либо общались с Пригожиным, либо имели какие-то связи с ним.



«Фонтанка» накануне сообщала, что человек, похожий на Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.

