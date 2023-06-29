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    Песков сказал, знает ли он, где Пригожин. «Фонтанка» писала о его возможной локации

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, где сейчас находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «Я не располагаю такой информацией», – ответил он журналистам (цитата по ТАСС). Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, ждать ли отставок с должностей силовиков и военных, которые либо общались с Пригожиным, либо имели какие-то связи с ним.

    «Фонтанка» накануне сообщала, что человек, похожий на Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.

    Как заявлял 27 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Пригожин прибыл в Белоруссию. Вечером 24 июня он и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорили, что в ходе переговоров Лукашенко убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера», которые шли с юга в сторону Москвы. Одним из условий было то, что тот «уйдет в Белоруссию».

    Возможно, рассказы о появлении Евгения Пригожина в Петербурге не более чем миф. Но ничто не может помешать гражданину Российской Федерации, не имеющему проблем с законом, находиться в родном городе.

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