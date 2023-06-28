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    Песков: армия и народ были с Путиным во время вооружённого мятежа

    1968
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    Армия России и народ сплотились вокруг президента Владимира Путина в момент угрозы вооруженного мятежа, заявил 28 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам.

    «Армия, народ — все были рядом с президентом», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

    Журналисты также уточнили у Пескова состав участников встречи президента с военнослужащими, которые предотвращали мятеж. По его словам, никакой случайности и совпадения в том, что на церемонию пригласили людей с боевым опытом и госнаградами, нет. Представитель Кремля подчеркнул, что «служба Отечеству — это данность и должность».

    Еще один вопрос касался публикации The New York Times о том, что генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина. Песков считает, что это один из примеров «спекуляций и пересудов» вокруг произошедших событий.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

    27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

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