Песков: армия и народ были с Путиным во время вооружённого мятежа

Армия России и народ сплотились вокруг президента Владимира Путина в момент угрозы вооруженного мятежа, заявил 28 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам.
«Армия, народ — все были рядом с президентом», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
Журналисты также уточнили у Пескова состав участников встречи президента с военнослужащими, которые предотвращали мятеж. По его словам, никакой случайности и совпадения в том, что на церемонию пригласили людей с боевым опытом и госнаградами, нет. Представитель Кремля подчеркнул, что «служба Отечеству — это данность и должность».
Еще один вопрос касался публикации The New York Times о том, что генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Евгения Пригожина. Песков считает, что это один из примеров «спекуляций и пересудов» вокруг произошедших событий.