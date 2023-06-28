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    КАД между Софийской и вантовым мостом на неделю сузят вдвое

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы в начале июня прибавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга. На двухкилометровом участке внешнего кольца будут устранять колейность покрытия проезжей части.

    С 30 июня по 7 июля на участке с 59-го по 57-й километр внешнего кольца КАД, между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом, будут перекрыты третья и четвертая полосы движения, сообщает 28 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч.

    Ремонт будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит его АО «ВАД». Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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