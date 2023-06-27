«Дама с веером» ушла за 108 миллионов долларов. Новый ценовой рекорд на аукционе Sotheby's

Картину Густава Климта «Дама с веером» купили на аукционе Sotheby's за 108,4 миллиона долларов (74 миллиона фунтов стерлингов), сообщает 27 июня РИА Новости. Таким образом, в Лондоне установлен европейский ценовой рекорд.



«Дама с веером» — последний дамский портрет и вообще предположительно последняя «практически законченная» картина Густава Климта. Австрийский художник вырос в нищете, его сестра вспоминала, что к Рождеству у них не то что не бывало подарков, а не всегда был и хлеб на столе.

