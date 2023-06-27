    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    758мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.05eur93.14

    «Дама с веером» ушла за 108 миллионов долларов. Новый ценовой рекорд на аукционе Sotheby's

    1546
    4 комментария

    Картину Густава Климта «Дама с веером» купили на аукционе Sotheby's за 108,4 миллиона долларов (74 миллиона фунтов стерлингов), сообщает 27 июня РИА Новости. Таким образом, в Лондоне установлен европейский ценовой рекорд.

    «Дама с веером» — последний дамский портрет и вообще предположительно последняя «практически законченная» картина Густава Климта. Австрийский художник вырос в нищете, его сестра вспоминала, что к Рождеству у них не то что не бывало подарков, а не всегда был и хлеб на столе.

    Интересно, что «Дама с веером» установила рекорд еще до начала торгов. Картину выставили на Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Эксперты отмечали, что это самая высокая первоначальная оценка на европейских аукционах. Глава Sotheby's Хелен Ньюман сообщала, что, в отличие от многих других произведений Климта, эта картина писалась не на заказ, а, вероятно, для себя.

    В последний раз «Дама с веером» меняла владельца в 1994 году. Тогда за нее заплатили 12 миллионов долларов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дама с веером
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close