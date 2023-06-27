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    Умер звезда «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России

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    Во Флориде умер 89-летний актер Николас Костер. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети его дочери Диннин.

    Костера запомнили по роли Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара». У него в 2010 году завязался роман с 36-летней поклонницей сериала из России Еленой Бородулиной. Через три года актер узаконил отношения с фанаткой.

    Также Николас Костер снимался в проектах «Беверли-Хиллз, 90210», «Война миров», «Звездный путь: Следующее поколение», «Молодой папа» и других.

    Актер скончался в больнице. Причины смерти не уточняются.

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