СК показал ресторан, в котором проходили выпускные отравившихся в Петербурге школьников

Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное после отравления школьников в ресторане на набережной канала Грибоедова. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Органы МВД возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В сообщении СК говорится, что после посещения ресторана были госпитализированы трое детей.
Следователи при участии сотрудников Роспотребнадзора опрашивают пострадавших, сотрудников и руководство ресторана. Место происшествия осмотрено. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в центральный аппарат.
При этом, по данным «Фонтанки», после выпускных в ресторане Grand Bianko на канале Грибоедова, 36, госпитализация понадобилась шестерым подросткам. В Роспотребнадзоре сообщали о семерых.
Подробнее об истории массового отравления в Grand Bianko читайте в материале «Фонтанки».