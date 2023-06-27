СК показал ресторан, в котором проходили выпускные отравившихся в Петербурге школьников

Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное после отравления школьников в ресторане на набережной канала Грибоедова. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ведомства.



Органы МВД возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В сообщении СК говорится, что после посещения ресторана были госпитализированы трое детей.