    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    757мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    СК показал ресторан, в котором проходили выпускные отравившихся в Петербурге школьников

    5654
    10 комментариев

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное после отравления школьников в ресторане на набережной канала Грибоедова. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ведомства.

    Органы МВД возбудили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В сообщении СК говорится, что после посещения ресторана были госпитализированы трое детей.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    Следователи при участии сотрудников Роспотребнадзора опрашивают пострадавших, сотрудников и руководство ресторана. Место происшествия осмотрено. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в центральный аппарат.

    При этом, по данным «Фонтанки», после выпускных в ресторане Grand Bianko на канале Грибоедова, 36, госпитализация понадобилась шестерым подросткам. В Роспотребнадзоре сообщали о семерых.

    Подробнее об истории массового отравления в Grand Bianko читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отравление
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close