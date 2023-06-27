Вы защитили конституционный строй. Что сказал Владимир Путин на Соборной площади Московского Кремля

Президент России Владимир Путин выступил перед военнослужащими Вооружённых сил РФ, сотрудниками Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые помогли остановить вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые фактически остановили гражданскую войну. Обращение состоялось 27 июня на Соборной площади Московского Кремля. Публикуем полный текст.

Сегодня здесь, на исторической Соборной площади Московского Кремля, военнослужащие Вооружённых Сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО — солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос.



Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну.



В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее.

Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооружённых Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО.



В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — лётчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания.

Уважаемые товарищи!



Ваша решимость и мужество так же, как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними.

Быстрое и чёткое развёртывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения.

