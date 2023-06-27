Смерть на «Коле»: автобус отправил KIA, вставшую перед «зеброй», в человека

Трагедия случилась вчера около 16 часов на 43-м километре трассы, в направлении Петербурга. По предварительной версии, 27-летний житель Киришей, управляя рейсовым автобусом «Хёндэ» № 856 , врезался сзади в автомобиль «КИА Сид», остановившийся перед пешеходным переходом. От удара легковушку бросило вперёд, и она сбила 79-летнюю жительницу посёлка Понтонный, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Женщина скончалась. Пострадал водитель «КИА» — 63-летний пенсионер из Петербурга. Он получил ушибы и ссадины. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.



Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан и помещён в ИВС. Про него известно, что в этом году нарушений ПДД за ним не числится.

