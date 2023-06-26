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    Алаудинов: от «Ахмата» до «Вагнера» оставалось 500 метров

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    Подразделения спецназа «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500–700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», передает 26 июня ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Ахмат» Апты Алаудинова. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».

    «Некоторые наши подразделения находились буквально в 500–700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер». Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий», — цитирует агентство слова Алаудинова.

    Как уточнил командир «Ахмата», руководство Минобороны РФ попросило бойцов не вступать в боестолкновения, поскольку была надежда разрешить ситуацию мирным путем.

    В ночь на 24 июня в России была совершена попытка вооруженного мятежа. К утру субботы бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным вошли в центр Ростова-на-Дону. Был оцеплен ряд административных зданий, в числе которых был штаб Южного военного округа. Часть вагнеровцев осталась в городе, остальные выдвинулись в сторону Москвы. По факту организации вооруженного мятежа было возбуждено уголовное дело. Оно не закрыто до сих пор.

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    ЧВК ВагнерСпецназ Ахмат
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