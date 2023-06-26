Алаудинов: от «Ахмата» до «Вагнера» оставалось 500 метров

Подразделения спецназа «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500–700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», передает 26 июня ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Ахмат» Апты Алаудинова. Это заявление он сделал в эфире телеканала « Россия-1 ».



«Некоторые наши подразделения находились буквально в 500–700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер». Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий», — цитирует агентство слова Алаудинова.

