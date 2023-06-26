В Белгородской области обсуждают массовый перевод школ на дистанционное обучение в сентябре

В Белгородской области обсуждают возможность перевода школ в приграничных с Украиной районах на дистанционное обучение в новом учебном году. Об этом 26 июня рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Для школ девяти приграничных муниципалитетов, а также города Белгорода, Яковлевского, Новооскольского городских округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района разрабатываются модели, включающие различные подходы: проведение занятий онлайн, по картам уроков или очно; обучение в две смены либо по скользящему графику; закрепление за каждым классом своего кабинета», — написал Гладков.

