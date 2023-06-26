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    В Белгородской области обсуждают массовый перевод школ на дистанционное обучение в сентябре

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    В Белгородской области обсуждают возможность перевода школ в приграничных с Украиной районах на дистанционное обучение в новом учебном году. Об этом 26 июня рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Для школ девяти приграничных муниципалитетов, а также города Белгорода, Яковлевского, Новооскольского городских округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района разрабатываются модели, включающие различные подходы: проведение занятий онлайн, по картам уроков или очно; обучение в две смены либо по скользящему графику; закрепление за каждым классом своего кабинета», — написал Гладков.

    «Повторюсь: это не окончательное решение, это обсуждаемые варианты», — подчеркнул губернатор. И добавил, что уже понятно — по крайней мере в 20-километровой зоне от границы учебный процесс в очном режиме проводить нельзя.

    Ранее об этом заявил министр образования Белгородской области Андрей Милехин, «Фонтанка» писала об этом. Власти должны внести изменения в образовательные программы.

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