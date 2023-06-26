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    Путин выступил с обращением: онлайн

    Путин начал вечернее обращение к россиянам

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    Президент РФ Владимир Путин начал обращение по итогам мятежа ЧВК «Вагнер» и поблагодарил россиян за сплоченность. Речь транслируют федеральные каналы.

    Всех сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества, сказал он и подчеркнул, что мятеж был обречен на провал и в любом случае был бы подавлен.

    По словам Путина, «организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих». Он отметил, что начала братоубийства именно и ждали враги России в Киеве и на Западе: «Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».

    Глава государства также выразил благодарность военнослужащим, правоохранителям и сотрудникам спецслужб, которые «встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу».

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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