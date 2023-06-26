Путин начал вечернее обращение к россиянам

Президент РФ Владимир Путин начал обращение по итогам мятежа ЧВК «Вагнер» и поблагодарил россиян за сплоченность. Речь транслируют федеральные каналы.

Всех сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества, сказал он и подчеркнул, что мятеж был обречен на провал и в любом случае был бы подавлен.

По словам Путина, «организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих». Он отметил, что начала братоубийства именно и ждали враги России в Киеве и на Западе: «Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».