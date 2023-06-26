Уголовное дело возбуждено по факту отравления 19 школьников в Омске

Девятнадцать школьников из Новокузнецка приехали на соревнования по пляжному гандболу в Омск, после приема пищи им резко стало плохо — сейчас дети госпитализированы. Причину массового отравления установит Следственный комитет Омской области, сообщает 26 июня портал NGS55.



В больнице с отравлением оказались дети в возрасте от 11 до 17 лет. По данным следствия, школьники жили и питались в местной гостинице. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

