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    Уголовное дело возбуждено по факту отравления 19 школьников в Омске

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    Девятнадцать школьников из Новокузнецка приехали на соревнования по пляжному гандболу в Омск, после приема пищи им резко стало плохо — сейчас дети госпитализированы. Причину массового отравления установит Следственный комитет Омской области, сообщает 26 июня портал NGS55.

    В больнице с отравлением оказались дети в возрасте от 11 до 17 лет. По данным следствия, школьники жили и питались в местной гостинице. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

    В Петербурге школьникам, родителям и учителям стало плохо во время празднования выпускного девятиклассников в ресторане на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По данным «Фонтанки», на празднике присутствовали 60 детей, симптомы отравления зафиксированы у 43 школьников, троих родителей и троих педагогов. В инциденте разбираются Роспотребнадзор, прокуратура и МЧС.

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