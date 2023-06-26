Миронов оставит кувалду Пригожина

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что не собирается прятать кувалду Пригожина. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе политика.



«Для меня подарок Пригожина — прежде всего знак соратничества в святом деле защиты Родины и борьбе с ее недругами. То, что произошло 24 июня, — для меня абсолютно неприемлемо и таковым останется. Но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг», — отметил Миронов.



«Надеюсь, что бойцы «Вагнера» впишут еще немало славных страниц в ратную историю России», — добавил политик.

