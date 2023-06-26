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    Миронов оставит кувалду Пригожина

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    Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что не собирается прятать кувалду Пригожина. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе политика.

    «Для меня подарок Пригожина — прежде всего знак соратничества в святом деле защиты Родины и борьбе с ее недругами. То, что произошло 24 июня, — для меня абсолютно неприемлемо и таковым останется. Но это не зачеркивает ни прежних отношений с человеком, ни его прежних заслуг», — отметил Миронов.

    «Надеюсь, что бойцы «Вагнера» впишут еще немало славных страниц в ратную историю России», — добавил политик.

    Ранее Миронов в интервью «Фонтанке» рассказывал, что часто звонит «Жене»: «Он большой профессионал, и у него нет никаких политических амбиций». До этого он сфотографировался с подаренной ему Пригожиным кувалдой, аналогичной той, что была на видео об убийстве заключённого, перебежавшего на сторону Украины.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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    Евгений ПригожинСергей МироновКувалда
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