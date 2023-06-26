На египетских курортах снимают сети, установленные для защиты от акул

В Египте снимают установленные в Красном море заграждения для защиты от акул. Об этом пишет 25 июня местное издание Al-masry al-youm.



Представители турбизнеса начали активно устанавливать ограждения после инцидента в Хургаде, где в начале июня от зубов акулы погиб молодой россиянин. Дело в том, что такие сети на самом деле привлекают хищников: они обрастают водорослями, которыми питаются рыбы, и вслед за рыбами приплывают акулы.



Власти собираются усилить меры безопасности, устанавливая 5-метровые вышки для наблюдения за прибрежными водами. Кроме того, на каждом курорте планируется создать бригаду спасателей на скоростном катере для оказания первой помощи. Ещё одна мера, как уже писала «Фонтанка», — чипирование, с помощью которого за акулами можно наблюдать через спутники.

