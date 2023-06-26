    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.08eur91.49

    На египетских курортах снимают сети, установленные для защиты от акул

    3449
    6 комментариев

    В Египте снимают установленные в Красном море заграждения для защиты от акул. Об этом пишет 25 июня местное издание Al-masry al-youm.

    Представители турбизнеса начали активно устанавливать ограждения после инцидента в Хургаде, где в начале июня от зубов акулы погиб молодой россиянин. Дело в том, что такие сети на самом деле привлекают хищников: они обрастают водорослями, которыми питаются рыбы, и вслед за рыбами приплывают акулы.

    Власти собираются усилить меры безопасности, устанавливая 5-метровые вышки для наблюдения за прибрежными водами. Кроме того, на каждом курорте планируется создать бригаду спасателей на скоростном катере для оказания первой помощи. Ещё одна мера, как уже писала «Фонтанка», — чипирование, с помощью которого за акулами можно наблюдать через спутники.

    Напомним, 8 июня на 23-летнего Владимира Попова в Хургаде напала тигровая акула на глазах у семьи и десятков свидетелей. После трагедии власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады, а саму хищницу выловили. Её собираются поместить в музей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕгипетАкулаАкула в ЕгиптеАкула загрызла россиянинаАкула напала на человека
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close