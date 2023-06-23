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    Акул в Египте будут контролировать со спутников

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    Крупных акул у побережья Египта будут контролировать со спутников, сообщает 22 июня «Коммерсантъ».

    После жуткого случая 8 июня, когда в Хургаде хищница растерзала россиянина на глазах у семьи и десятков свидетелей, власти Египта закупили спутниковые датчики слежения за морскими обитателями.

    Их планируют установить на спины самых крупных акул. В Красном море это тигровая, длиннокрылая и акула мако. Предполагается, что так об их приближении к пляжам можно будет узнать заранее.

    Но эффективность этой меры сомнительна, говорят специалисты. Как, впрочем, и надежность подводных сеток, которые, к слову, установлены только у 7% популярных египетских отелей.

    Напомним, 8 июня 2023 года на 23-летнего Владимира Попова в Хургаде напала тигровая акула. Установить видовую принадлежность хищницы удалось благодаря экспертизе, которую провели после того, как акулу поймали.

    Позже стало известно, что акулу, убившую россиянина, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.

    Арабские СМИ писали, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего. Другую половину тела рыбаки достали из моря.

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