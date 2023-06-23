Акул в Египте будут контролировать со спутников

Крупных акул у побережья Египта будут контролировать со спутников, сообщает 22 июня «Коммерсантъ».
После жуткого случая 8 июня, когда в Хургаде хищница растерзала россиянина на глазах у семьи и десятков свидетелей, власти Египта закупили спутниковые датчики слежения за морскими обитателями.
Их планируют установить на спины самых крупных акул. В Красном море это тигровая, длиннокрылая и акула мако. Предполагается, что так об их приближении к пляжам можно будет узнать заранее.
Но эффективность этой меры сомнительна, говорят специалисты. Как, впрочем, и надежность подводных сеток, которые, к слову, установлены только у 7% популярных египетских отелей.
Напомним, 8 июня 2023 года на 23-летнего Владимира Попова в Хургаде напала тигровая акула. Установить видовую принадлежность хищницы удалось благодаря экспертизе, которую провели после того, как акулу поймали.
Позже стало известно, что акулу, убившую россиянина, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.
Арабские СМИ писали, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего. Другую половину тела рыбаки достали из моря.