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    Al Arabiya: Убившую россиянина акулу поместят в музей

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    Акулу, при нападении которой погиб россиянин в египетской Хургаде, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Об этом 12 июня сообщает издание Al Arabiya.

    Накануне специалисты начали подготавливать процесс бальзамирования акулы. Источники издания рассказывают, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего россиянина. Другую половину тела рыбаки достали из моря.

    Тигровая акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. После трагедии власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады, а саму хищницу выловили.

    Погибший в египетской Хургаде россиянин был родом из Архангельска, но последние годы жил в Москве. В Египет 23-летний мужчина переехал к своему отцу, они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. О том, каким человеком был погибший Владимир Попов и чем он занимался, рассказали его близкие и друзья MSK1.RU.

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    Комментарии 37

    Гость13 Июн 2023 в 17:16
    Глумятся.
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