Al Arabiya: Убившую россиянина акулу поместят в музей

Акулу, при нападении которой погиб россиянин в египетской Хургаде, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Об этом 12 июня сообщает издание Al Arabiya.
Накануне специалисты начали подготавливать процесс бальзамирования акулы. Источники издания рассказывают, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего россиянина. Другую половину тела рыбаки достали из моря.
Тигровая акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. После трагедии власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады, а саму хищницу выловили.
Погибший в египетской Хургаде россиянин был родом из Архангельска, но последние годы жил в Москве. В Египет 23-летний мужчина переехал к своему отцу, они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. О том, каким человеком был погибший Владимир Попов и чем он занимался, рассказали его близкие и друзья MSK1.RU.