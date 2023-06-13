Al Arabiya: Убившую россиянина акулу поместят в музей

Акулу, при нападении которой погиб россиянин в египетской Хургаде, мумифицируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря. Об этом 12 июня сообщает издание Al Arabiya.



Накануне специалисты начали подготавливать процесс бальзамирования акулы. Источники издания рассказывают, что из желудка акулы удалось извлечь голову, грудь и руки погибшего россиянина. Другую половину тела рыбаки достали из моря.

Тигровая акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. После трагедии власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады, а саму хищницу выловили.