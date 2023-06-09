    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    767мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd82.09eur88.04

    Погибший от нападения акулы россиянин приехал из Москвы. Через месяц ему бы исполнилось 24 года

    7506
    18 комментариев

    Погибший от нападения акулы в египетской Хургаде россиянин был родом из Архангельска, но последние годы жил в Москве. В Египет 23-летний мужчина переехал к своему отцу, они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. То, каким человеком был Владимир Попов и чем он занимался, MSK1.RU рассказали его близкие и друзья.

    По словам подруги погибшего Сары Мерешковой, через месяц мужчина должен был отметить день рождения. По ее словам, ему очень нравилось жить в Москве.

    Как говорит подруга Владимира, парень пробовал себя в разном бизнесе, начиная от веб-дизайна и заканчивая сдачей помещений в аренду. Он также несколько раз менял учебные заведения. Учился на IT-специалиста на кафедре «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность» в ВССиИБ до третьего курса, а потом ушел в МИИТ. Образование было дистанционным, поэтому он мог спокойно путешествовать.

    Отец погибшего, Юрий Попов, назвал случившееся нелепым и роковым стечением обстоятельств, поскольку раньше пляж считался безопасным. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно акулы нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок, говорит Юрий Попов.

    Тигровая акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. СМИ писали, что плывшей рядом девушке удалось спастись. После трагедии власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады и выловили хищницу.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Акула напала на россиянинаАкула напала на человекаАкулы в Египте
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close