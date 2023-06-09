Погибший от нападения акулы россиянин приехал из Москвы. Через месяц ему бы исполнилось 24 года

Погибший от нападения акулы в египетской Хургаде россиянин был родом из Архангельска, но последние годы жил в Москве. В Египет 23-летний мужчина переехал к своему отцу, они купили недвижимость в жилом комплексе British Resort. То, каким человеком был Владимир Попов и чем он занимался, MSK1.RU рассказали его близкие и друзья.



По словам подруги погибшего Сары Мерешковой, через месяц мужчина должен был отметить день рождения. По ее словам, ему очень нравилось жить в Москве.

Как говорит подруга Владимира, парень пробовал себя в разном бизнесе, начиная от веб-дизайна и заканчивая сдачей помещений в аренду. Он также несколько раз менял учебные заведения. Учился на IT-специалиста на кафедре «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность» в ВССиИБ до третьего курса, а потом ушел в МИИТ. Образование было дистанционным, поэтому он мог спокойно путешествовать.