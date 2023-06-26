Эксперты называют сумму в 7 миллиардов. Legenda купила у ЛСР проект строительства жилья в «Севкабеле»

Проект строительства ЖК бизнес-класса «ЛСР. Василеостровский», который на территории бывшего завода «Севкабель» собирался возводить застройщик СК «Возрождение Санкт-Петербурга» «Группы ЛСР», выкупила девелоперская компания Legenda, сообщает 26 июня «Деловой Петербург». Сумму сделки не раскрывают, но, по словам экспертов рынка, она могла составить 7 миллиардов рублей.

Причиной продажи послужило желание сосредоточиться на реализации более масштабных проектов и оптимизировать земельный банк, поскольку на Васильевском острове у компании на ближайшие несколько лет самое большое количество «квадратов» — как в стадии реализации, так и в планах строительства, отметил генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Михаил Возиянов.



Руководитель холдинга Legenda Василий Селиванов заявил, что в компании учтут репутацию модного района и соседство с одним из самых популярных мест города — «Севкабель Портом» — и адаптируют проект к своим продуктовым стандартам с учетом этой концепции.



Территорию бывшего завода «Севкабель» площадью 14 га на Кожевенной линии, 39, корп. 5, компания ЛСР выкупила в декабре 2020 года. По прогнозам аналитиков, территория могла вместить порядка 170 тысяч квадратных метров жилья.



Комплекс спроектировала архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». Корпус № 5 предусматривал 593 квартиры общей площадью 24 тыс. кв. м, еще 2 тысячи «квадратов» отвели под офисы. Под зданием запланировали паркинг на 73 машино-места и кладовки. В корпусе под номером 6 запланировали 287 квартир общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, встроенные помещения и паркинг на 30 машин. Оба корпуса вдоль объединит коммерческая зона на 9 тыс. «квадратов» с магазинами и ресторанами.



Разрешение на строительство первой очереди из двух десятиэтажных домов ЖК бизнес-класса «ЛСР. Василеостровский» застройщик СК «Возрождение Санкт-Петербурга», входящий в группу «ЛСР», получил в октябре 2022 года со сроком до 7 февраля 2027-го. Градостроительная комиссия Петербурга согласовала проект при условии, что девелопер построит в квартале школу-сад на 140 мест для дошкольников и 550 мест для учащихся средней школы, а также пристроит детсад и помещения площадью 691,6 «квадрата» для кабинета врача общей практики. А вот открытого доступа к заливу в проекте не было и не ожидалось.



На Васильевском острове «ЛСР» работает над супермасштабным проектом на намыве. О том, что компания намерена продать проект ЖК «ЛСР. Василеостровский» и ведет ведет переговоры с Legenda, заговорили еще в начале мая этого года.

