«Алые паруса»: Счастливые выпускники стекаются к Дворцовой площади

В центре Петербурга все готово к самому главному празднику всех городских выпускников. Вечером 24 июня на Невский проспект стекаются счастливые юноши и девушки, для которых школа — это уже пройденный этап.
Совсем скоро на Дворцовой площади начнется концерт с участием топовых российских звезд. С программой можно ознакомиться на «Фонтанке». Ну а после полуночи по Неве пройдет бриг под алыми парусами в сопровождении светового шоу.
Кстати, полезная информация для тех, кто сглупил, и, не будучи выпускником, оказался сегодня вечером в центре Петербурга. Зайти на Невский, а оттуда в метро можно с канала Грибоедова. Здесь проезд перегорожен техникой, но пешеходы могут свободно пройти. Спокойно и без суеты за праздником можно наблюдать, включив «Пятый канал».
Как проходит вечер выпускников в Петербурге, читайте и смотрите в трансляции «Фонтанки».