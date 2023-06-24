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    «Алые паруса»: Счастливые выпускники стекаются к Дворцовой площади

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга все готово к самому главному празднику всех городских выпускников. Вечером 24 июня на Невский проспект стекаются счастливые юноши и девушки, для которых школа — это уже пройденный этап.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Совсем скоро на Дворцовой площади начнется концерт с участием топовых российских звезд. С программой можно ознакомиться на «Фонтанке». Ну а после полуночи по Неве пройдет бриг под алыми парусами в сопровождении светового шоу.

    Кстати, полезная информация для тех, кто сглупил, и, не будучи выпускником, оказался сегодня вечером в центре Петербурга. Зайти на Невский, а оттуда в метро можно с канала Грибоедова. Здесь проезд перегорожен техникой, но пешеходы могут свободно пройти. Спокойно и без суеты за праздником можно наблюдать, включив «Пятый канал».

    Как проходит вечер выпускников в Петербурге, читайте и смотрите в трансляции «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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