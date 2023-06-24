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    В Подмосковье до 1 июля приостановили проведение массовых мероприятий из-за КТО

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    Ограничения ввели в Московской области в связи с режимом контртеррористической операции. Документ опубликован на сайте региональной администрации 24 июня.

    До 1 июля приостанавливаются торжественные, физкультурные, зрелищные и другие массовые мероприятия на открытом воздухе и в образовательных организациях.

    Касается это и публичных мероприятий, за исключением официальных, организуемых властями Подмосковья.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с режимом КТО в столице понедельник будет нерабочим днем. Ряд организаций в Москве продолжат работу. В частности, городские службы и органы власти, предприятия ВПК и непрерывного цикла. Градоначальник призвал москвичей воздержаться от поездок по городу и сообщать по номеру «112» о любых нештатных ситуациях.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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