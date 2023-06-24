В Подмосковье до 1 июля приостановили проведение массовых мероприятий из-за КТО

Ограничения ввели в Московской области в связи с режимом контртеррористической операции. Документ опубликован на сайте региональной администрации 24 июня.



До 1 июля приостанавливаются торжественные, физкультурные, зрелищные и другие массовые мероприятия на открытом воздухе и в образовательных организациях.



Касается это и публичных мероприятий, за исключением официальных, организуемых властями Подмосковья.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с режимом КТО в столице понедельник будет нерабочим днем. Ряд организаций в Москве продолжат работу. В частности, городские службы и органы власти, предприятия ВПК и непрерывного цикла. Градоначальник призвал москвичей воздержаться от поездок по городу и сообщать по номеру «112» о любых нештатных ситуациях.

