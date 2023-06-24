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    Администрация Ростова-на-Дону: на заправках очереди, хотя топлива хватает, как и запасов еды в магазинах

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    Главная улица Ростова-на-Дону Большая Садовая открылась для движения, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, на улицу вернулся общественный транспорт, он идёт по обычным маршрутам. Коммунальные службы и экстренные службы, а также все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

    «В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом», - отмечается в сообщении.

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