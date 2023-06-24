«Все домены заблокировали». Стало известно, почему СМИ Пригожина недоступны для пользователей

Несколько новостных сайтов группы «Патриот» Евгения Пригожина перестали открываться утром в субботу, 24 июня. Сайт «Экономика сегодня» информирует о невозможности подключения к серверу, страница сайта «Невские новости» открывается с ошибками.
Как стало известно «Фонтанке», причиной в сбое работы сайтов стало отключение доменов. «[Сотрудников] сегодня отпустили с работы, там ОМОН все перевернул. Насколько я поняла, домены все заблочены, сайты лежат», — рассказал изданию осведомленный источник.
По словам другого собеседника «Фонтанки», часть провайдеров инициативно заблокировали сайты, МТС пока нет, и они продолжают работать удаленно.
В медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина входят РИА ФАН, «Невские новости», «Народные Новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «ПолитЭксперт».