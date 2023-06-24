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    «Все домены заблокировали». Стало известно, почему СМИ Пригожина недоступны для пользователей

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    Несколько новостных сайтов группы «Патриот» Евгения Пригожина перестали открываться утром в субботу, 24 июня. Сайт «Экономика сегодня» информирует о невозможности подключения к серверу, страница сайта «Невские новости» открывается с ошибками.

    Как стало известно «Фонтанке», причиной в сбое работы сайтов стало отключение доменов. «[Сотрудников] сегодня отпустили с работы, там ОМОН все перевернул. Насколько я поняла, домены все заблочены, сайты лежат», — рассказал изданию осведомленный источник.

    По словам другого собеседника «Фонтанки», часть провайдеров инициативно заблокировали сайты, МТС пока нет, и они продолжают работать удаленно.

    В медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина входят РИА ФАН, «Невские новости», «Народные Новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «ПолитЭксперт».


    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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