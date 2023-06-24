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    Козероги взвоют от рутины, а Весы по уши влюбятся. Любовный гороскоп на июль

    Козероги взвоют от рутины, а Весы по уши влюбятся. Любовный гороскоп на июль

    В июле эмоции будут бить через край! Держите себя в руках, чтобы всё не испортить

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    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    Врываемся во второй месяц лета! Нас ждет много неожиданностей, особенно в любовной сфере. Будут ли они приятными? Спросили у астролога Анны Боровских.

    — Июль будет контрастным в сфере чувств. Первая половина месяца может стать напряженной и неопределенной. Чувство неуверенности, одиночества, ревности может заполнить ваше сердце. Не ведитесь на негативные чувства! Скорее всего, они необоснованны. А вот вторая половина месяца станет яркой и незабываемой. Любовь вернется, чувства усилятся, а события будут стремительно развиваться. Доверьтесь своим чувствам и не сопротивляйтесь переменам, даже если сомневаетесь в себе или в партнере. Внесите больше красок в отношения, — советует астролог.

    А прогноз для каждого знака зодиака читайте в наших удобных карточках!

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
    1

    Овен

    Любовных приключений в июле будет с избытком! Свободных ждет много возможностей развлечься или завести серьезные отношения. Флирта и внимания со стороны противоположного пола будет предостаточно.

    А семейные захотят освежить отношения. Всё в ваших руках! Романтический отдых, совместные поездки, новые сексуальные техники — всё это привнесет новые нотки и приятное послевкусие.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    2

    Телец

    Чем больше вы позаботитесь о себе, тем больше будет счастья в личной жизни. Свободных интересуют новые знакомства — будьте готовы к ним и открыты. Возможно, вы сразу найдете общие ценности и интересы. Чтобы отношения начались гармонично, помните о своих потребностях, любимых делах и саморазвитии.

    Тех, кто уже в паре, этот месяц вдохновит на более глубокие отношения. Уверенность придадут разговоры о совместных планах и новый уровень близости с партнером.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    3

    Близнецы

    В июле стоит контролировать свои эмоции. Ваш взрывной характер может усложнить любовные отношения. Ищите компромиссные решения, которые удовлетворят и вас, и партнера. Этот месяц создаст благоприятные условия для укрепления отношений и обретения гармонии в семье.

    Холостые, внимательно смотрите по сторонам! Кажется, в ближайшем окружении есть ваша половинка.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    4

    Рак

    В личной жизни не будет изменений, однако... Если вы устали от конфликтов в семье, станьте мягче и дипломатичнее. Перестаньте всё контролировать! Посмотрите, может быть, близкие нуждаются в вашей поддержке и заботе.

    Если вы устали от пустых романов, сделайте передышку и сфокусируйтесь на своем здоровье и саморазвитии. Постарайтесь держаться в стороне от любых любовных конфликтов и драм.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    5

    Лев

    Для вас июль будет жарким! Семейным нужно уделить время второй половинке. Оставьте детей, домашние заботы и хотя бы несколько дней побудьте вдвоем. Вспомните лучшие моменты, проговорите и окутайте партнера нежностью и любовью. Поверьте, между вами всё еще горит огонек!

    У одиноких может внезапно вспыхнуть роман, где чувства затмят разум. Не спешите, дайте себе время изучить партнера и его истинные намерения. Если к концу месяца страсти не утихнут, можете подумать и о серьезных отношениях.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    6

    Дева

    Наполните свое сердце любовью. К концу июля может возникнуть резкость и холодность в отношениях. Не допускайте этого! Семейным придется оказать поддержку партнеру и вспомнить о том, что обещали перед свадьбой. Хорошо бы устроить совместный отдых. Не стройте строгих планов — будьте спонтанны.

    Свободные же окажутся в самом центре любовных страстей. У вас появится множество шансов завести новый роман или оживить прежний. Дарите свою любовь только тем, кто отвечает взаимностью!

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    7

    Весы

    В июле вас ждет проверка чувств на прочность. Стабильность в романтических отношениях ожидает тех, кто в отношениях уже давно. Молодые же пары пройдут испытание: неожиданные события, прибавление или переезд. Время для выхода на новый уровень.

    Свободные же имеют все шансы расстаться с одиночеством. Даже заядлые холостяки могут повстречать свою любовь!

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    8

    Скорпион

    Июль будет полон приятных и романтических моментов в любви! Но помните, что гармоничные отношения требуют усилий. Общайтесь открыто, укрепляйте свой союз, делитесь планами. Это способствует крепкому браку.

    Свободные встретят интересного человека на работе или в кругу друзей, с которым может возникнуть страстный роман. Открыто проявляйте свои интересы и эмоции. Это поможет стать заметней и привлечь настоящую любовь.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    9

    Стрелец

    Семейные смогут укрепить отношения и перейти в них на желаемый уровень. Вы заметите, что появилось больше общих интересов, а совместное время дарит радость и вдохновение.

    Свободные же приметят особенно интересного человека. Не бойтесь проявлять инициативу и искренность, чтобы наладить контакт!

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    10

    Козерог

    Не разбрасывайтесь эмоциями и избегайте конфликтов — июль будет для вас непростым. Рутинные дела, усталость и бытовуха могут спровоцировать скандал. Все проблемы решайте спокойно и по возможности просто отдохните.

    А вот свободным может вскружить голову новый любовный роман. Но не переставайте здраво мыслить и реально смотреть на вещи! Серьезность отношений проверяется временем.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    11

    Водолей

    В июле вам захочется новизны и ярких эмоций! Не стоит идти на поводу этого желания. Выбирайте достойного партнера, проверяйте его на серьезность чувства и избегайте любовных треугольников.

    Настоящая жизнь — это не мелодрама. Любовные потрясения вам сейчас не нужны. Охладить ваш пыл поможет красивый сюжет любой книги про любовь — это безопасно и увлекательно. Поверьте, всё скоро встанет на свои места.

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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    12

    Рыбы

    Июль будет полон любви и романтики. Если вы уже находитесь в отношениях, то в этом месяце сможете легко укрепить связь с партнером и повысить уровень доверия. Для этого будьте открыты к новым идеям и экспериментируйте.

    Свободным июль подготовил много интересных знакомств. Выбирайте партнера по поступкам, а не по красивым словам. Помните про свои личные ценности и не теряйте индивидуальность.

    Вас устраивает ваш партнер?

    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!
    Лето в самом разгаре! Не теряйте время на переживания и негатив!Фото: Анна Боровских, Дмитрий Гладышев
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