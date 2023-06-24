Козероги взвоют от рутины, а Весы по уши влюбятся. Любовный гороскоп на июль

Врываемся во второй месяц лета! Нас ждет много неожиданностей, особенно в любовной сфере. Будут ли они приятными? Спросили у астролога Анны Боровских.
— Июль будет контрастным в сфере чувств. Первая половина месяца может стать напряженной и неопределенной. Чувство неуверенности, одиночества, ревности может заполнить ваше сердце. Не ведитесь на негативные чувства! Скорее всего, они необоснованны. А вот вторая половина месяца станет яркой и незабываемой. Любовь вернется, чувства усилятся, а события будут стремительно развиваться. Доверьтесь своим чувствам и не сопротивляйтесь переменам, даже если сомневаетесь в себе или в партнере. Внесите больше красок в отношения, — советует астролог.
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Овен
Любовных приключений в июле будет с избытком! Свободных ждет много возможностей развлечься или завести серьезные отношения. Флирта и внимания со стороны противоположного пола будет предостаточно.
А семейные захотят освежить отношения. Всё в ваших руках! Романтический отдых, совместные поездки, новые сексуальные техники — всё это привнесет новые нотки и приятное послевкусие.
Телец
Чем больше вы позаботитесь о себе, тем больше будет счастья в личной жизни. Свободных интересуют новые знакомства — будьте готовы к ним и открыты. Возможно, вы сразу найдете общие ценности и интересы. Чтобы отношения начались гармонично, помните о своих потребностях, любимых делах и саморазвитии.
Тех, кто уже в паре, этот месяц вдохновит на более глубокие отношения. Уверенность придадут разговоры о совместных планах и новый уровень близости с партнером.
Близнецы
В июле стоит контролировать свои эмоции. Ваш взрывной характер может усложнить любовные отношения. Ищите компромиссные решения, которые удовлетворят и вас, и партнера. Этот месяц создаст благоприятные условия для укрепления отношений и обретения гармонии в семье.
Холостые, внимательно смотрите по сторонам! Кажется, в ближайшем окружении есть ваша половинка.
Рак
В личной жизни не будет изменений, однако... Если вы устали от конфликтов в семье, станьте мягче и дипломатичнее. Перестаньте всё контролировать! Посмотрите, может быть, близкие нуждаются в вашей поддержке и заботе.
Если вы устали от пустых романов, сделайте передышку и сфокусируйтесь на своем здоровье и саморазвитии. Постарайтесь держаться в стороне от любых любовных конфликтов и драм.
Лев
Для вас июль будет жарким! Семейным нужно уделить время второй половинке. Оставьте детей, домашние заботы и хотя бы несколько дней побудьте вдвоем. Вспомните лучшие моменты, проговорите и окутайте партнера нежностью и любовью. Поверьте, между вами всё еще горит огонек!
У одиноких может внезапно вспыхнуть роман, где чувства затмят разум. Не спешите, дайте себе время изучить партнера и его истинные намерения. Если к концу месяца страсти не утихнут, можете подумать и о серьезных отношениях.
Дева
Наполните свое сердце любовью. К концу июля может возникнуть резкость и холодность в отношениях. Не допускайте этого! Семейным придется оказать поддержку партнеру и вспомнить о том, что обещали перед свадьбой. Хорошо бы устроить совместный отдых. Не стройте строгих планов — будьте спонтанны.
Свободные же окажутся в самом центре любовных страстей. У вас появится множество шансов завести новый роман или оживить прежний. Дарите свою любовь только тем, кто отвечает взаимностью!
Весы
В июле вас ждет проверка чувств на прочность. Стабильность в романтических отношениях ожидает тех, кто в отношениях уже давно. Молодые же пары пройдут испытание: неожиданные события, прибавление или переезд. Время для выхода на новый уровень.
Свободные же имеют все шансы расстаться с одиночеством. Даже заядлые холостяки могут повстречать свою любовь!
Скорпион
Июль будет полон приятных и романтических моментов в любви! Но помните, что гармоничные отношения требуют усилий. Общайтесь открыто, укрепляйте свой союз, делитесь планами. Это способствует крепкому браку.
Свободные встретят интересного человека на работе или в кругу друзей, с которым может возникнуть страстный роман. Открыто проявляйте свои интересы и эмоции. Это поможет стать заметней и привлечь настоящую любовь.
Стрелец
Семейные смогут укрепить отношения и перейти в них на желаемый уровень. Вы заметите, что появилось больше общих интересов, а совместное время дарит радость и вдохновение.
Свободные же приметят особенно интересного человека. Не бойтесь проявлять инициативу и искренность, чтобы наладить контакт!
Козерог
Не разбрасывайтесь эмоциями и избегайте конфликтов — июль будет для вас непростым. Рутинные дела, усталость и бытовуха могут спровоцировать скандал. Все проблемы решайте спокойно и по возможности просто отдохните.
А вот свободным может вскружить голову новый любовный роман. Но не переставайте здраво мыслить и реально смотреть на вещи! Серьезность отношений проверяется временем.
Водолей
В июле вам захочется новизны и ярких эмоций! Не стоит идти на поводу этого желания. Выбирайте достойного партнера, проверяйте его на серьезность чувства и избегайте любовных треугольников.
Настоящая жизнь — это не мелодрама. Любовные потрясения вам сейчас не нужны. Охладить ваш пыл поможет красивый сюжет любой книги про любовь — это безопасно и увлекательно. Поверьте, всё скоро встанет на свои места.
Рыбы
Июль будет полон любви и романтики. Если вы уже находитесь в отношениях, то в этом месяце сможете легко укрепить связь с партнером и повысить уровень доверия. Для этого будьте открыты к новым идеям и экспериментируйте.
Свободным июль подготовил много интересных знакомств. Выбирайте партнера по поступкам, а не по красивым словам. Помните про свои личные ценности и не теряйте индивидуальность.