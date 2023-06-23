ФСБ заявила о задержании контрабандистов с радиоактивным Цезием-137: новости СВО за 23 июня

По информации спецслужб, использовать изотоп планировалось «в целях дискредитации России» Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 июня.

ФСБ заявила о задержании контрабандистов с Цезием-137 Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании пяти человек, которые намеревались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного изотопа Цезий-137. В ФСБ заявили, в дальнейшем его планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России. Цезий-137 образуется преимущественно при делении ядер в реакторах и оружии, именно этим изотопом заражается местность после аварий на АЭС и взрывов ядерных боеприпасов. В то же время Цезий-137 применяется в самых разных областях, в том числе при лечении рака.

Подозреваемые арестованы, возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. Как сообщает издание «Коммерсантъ», к моменту задержания подозреваемые получили от продавца, который на самом деле являлся сотрудником спецслужб, 10 грамм изотопа. Производство украинских «байрактаров» планируют запустить в 2025 году Турецкая компания Baykar к 2025 году рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на украинском заводе. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар. О намерении компании построить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar в Киевской области стало известно еще в 2022 году. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства согласовано.

В школьных музеях появятся артефакты из зоны СВО В школьных музеях будут представлены артефакты из зоны проведения СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— У нас уже создано 14 тысяч музеев в школах, мы берем те, в том числе, артефакты, которые сегодня привозят и ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, — заявил Кравцов. — Это, конечно, следующий этап развития школьных музеев Великой Отечественной Войны, потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса. Поэтому помимо того содержания, которое у нас представлено в новом учебнике 11х классов, мы в школах развиваем и будем дальше увеличивать количество музейных пространств. В том числе, и портреты героев — и в музее, и как я уже сказал в учебнике истории



Полиция задержала поджигателей релейных шкафов Сотрудники полиции задержали в московском метро двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов, который произошел несколько дней назад на ж/д перегоне в Москве. Сообщается, что пока возбуждено уголовное дело о приведении в негодность путей сообщения, однако в МВД отмечают, что могут переквалифицировать его на статью о диверсии.

Сегодня ночью также было подожжено ж/д оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги. О задержаниях в связи с этим эпизодом пока не сообщается

Одиннадцатый пакет санкций против России Евросоюз официально утвердил новый пакет санкций против России, он стал уже одиннадцатым. Новые санкции приостанавливают лицензию пяти российским СМИ (RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook, «Катехон»)Кроме того, вводятся запреты на поставку в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов, перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами, отменяется временное разрешение для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод «Дружба». Личные санкции введены против более чем 100 физических и юридических лиц, среди которых главы Белгородской, Воронежской, Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского, Ставропольского Краев, начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин, сыновья экс-губернатора Красноярского края Артем Усс и экс-генпрокурора Артём и Игорь Чайка, ЧВК «Вагнер-Центр», Positive technologies, завод им. Свердлова, телеканал «Звезда».

В российском МИДе сообщили, что Россия в ответ на новый санкционный пакет Евросоюза расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать очередной пакет санкций. Carlsberg Group продала российский бизнес Датская пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса — компании «Балтика». Теперь сделку должны одобрить регулирующие органы. О том, что после ликвидации бизнеса в России компания полностью уйдёт с российского рынка, Carlsberg Group объявила еще в марте 2022 года.

Мост между Крымом и Херсонской областью закрыт из-за повреждений Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем изначально полагали власти. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Сальдо.

— Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15–20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения, — сказал Сальдо в эфире «России-24». Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью, обстреляли накануне. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко утверждал, что мост починят за несколько недель

Посольство РФ в Австралии судится из-за участка земли Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд страны, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре. — Российское посольство в Австралии сегодня обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли, — цитирует РИА Новости представителей российского посольства.



В посольстве также подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что сотрудники дипмиссии находятся на спорном участке земли, где идет строительство — для охраны здания и стройматериалов.



Успеху контрнаступления Украины мешают медленные поставки Киеву западной военной техники, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, время, которое украинская сторона потратила на убеждение западных партнеров, Россия использовала для укрепления своих позиций. Подоляк заявил, что ВСУ продолжают наступательные операции на разных направлениях, но призвал «не ждать экшена и не запасаться попкорном». Похожую точку зрения выразил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он назвал самой большой проблемой «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве». Вторая по значимости проблема контрнаступления — это доминирование России в воздухе, считает министр.

