О взрыве «Титана» было известно с самого начала? Были ли поиски пропавших ложной надеждой

Фото: скриншот видео/youtube.com/ABCNews Поделиться Поделиться





В четверг, 22 июня, когда внимание всего мира было приковано к поискам батискафа «Титан», Береговая охрана США и компания-перевозчик OceanGate выступили с заявлением: «Мы считаем, что все члены экипажа погибли». После обнаружения обломков батискафа появились сообщения о том, что задолго до этого несколько аппаратов зафиксировали взрывы.



Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Моргер подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». По его словам, утром (по американскому времени, когда в Москве уже готовились отходить ко сну) 22 июня беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку «Титана» примерно в 487 метрах от «Титаника» на морском дне.

«Там, на морском дне, среда невероятно сурова. Обломки свидетельствуют о катастрофическом взрыве судна», — заявил Джон Моргер. Он подчеркнул, что для установления точных причин и хронологии катастрофы понадобится время.

Автор: youtube.com/guardiannews

В результате трагедии погибли британский бизнесмен-миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, основатель самой OceanGate Стоктон Раш, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.



Следом за пресс-брифингом властей газета The Wall Street Journal, ссылаясь на привлеченных к поискам чиновников, написала, что военно-морской флот США начал прослушивание «Титана» почти сразу после того, как судно потеряло связь. Звук взрыва батискафа был зафиксирован благодаря «секретной гидроакустической системе, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок», отметили там.

«ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, соответствующую имплозии или взрыву в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат «Титан», когда связь была потеряна», — сообщил высокопоставленный представитель ВМС США.



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Режиссер Джеймс Кэмерон, который совершал погружения для фильма «Титаник» в 1990-е годы, сообщил агентству Reuters, что его источники передали ему аналогичную информацию и он знал, что подводный аппарат взорвался через час и 45 минут, когда батискаф OceanGate потерял связь с материнским судном «Полярный принц».



«В течение часа мы получили подтверждение, что одновременно с потерей связи подлодки раздался громкий хлопок. Громкий хлопок по гидрофону. Потеря транспондера. Потеря связи. Я знал, что произошло. Батискаф взорвался». — сказал Джеймс Кэмерон.

Автор: youtube.com/ABCNews

По словам режиссера, он изначально отнесся скептически к производству глубоководного аппарата с корпусом из композитного углеродного волокна и титана. Российские аппараты «Мир-1» и «Мир-2», на которых Кэмерон производил погружения к «Титанику», были сделаны из мартенситной, сильно легированной стали с некоторым содержанием никеля. Кэмерон полагает, что, корпус из углеродного волокна и титана мог привести к расслаиванию и проникновению микроскопического количества воды, что со временем стало причиной катастрофы.

«Я подумал, что это была ужасная идея. Хотел бы я высказаться, но я предположил, что кто-то умнее меня, знаете ли, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией, но на первый взгляд это звучало плохо», — рассказал Джеймс Кэмерон.



Телеканал NBC сообщал, корпус пропавшего в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан» «демонстрировал признаки циклической усталости» уже в 2020 году. По этой причине максимальная глубина погружения батискафа была снижена до трех тысяч метров — это на 800 метров выше места, где лежат «останки» «Титаника».



Если экспертному сообществу, военным и спасателям было известно, что батискаф, вероятнее всего, разорвало, почему Береговая охрана США отчаянно продолжала искать пассажиров, отсчитывая при этом, сколько кислорода осталось в запасе? На этот счет читателями была выдвинуты конспирологические версии. Вплоть до того, что таким образом отвлекалось внимание от личности сына президента США Хантера Байдена.



Береговая охрана США считает, что еще слишком рано говорить, когда «Титан» потерпел катастрофу. По словам Джона Моргера, поисковые группы держали гидроакустические буи в воде более трех дней в этом районе, но не обнаружили никакого громкого, сильного шума, который мог бы возникнуть при взрыве подводного аппарата. К тому же спасатели утверждали, что слышали «акустическую обратную связь» во время поисков. Как писали тогда СМИ, стуки с интервалами в полчаса давали надежду спасателям Береговой охраны США. «Похоже, нет никакой связи между шумами и расположением на морском дне», — признал Джон Моргер.



Впереди спасателей ждет кропотливая работа по поиску тел и исследованию дна океана — в районе поисковой операции сейчас находятся девять различных кораблей и судов, которые мчались на этой неделе на поиски «выживших».

