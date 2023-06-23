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    Большая Конюшенная встала из-за автомобиля у ДЛТ. На этот раз причина в пожаре

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Полыхающий автомобиль остановил движение по одной из улиц в центре Петербурга днем 23 июня. Пожар тушили возле ДЛТ.

    На Большой Конюшенной улице в направлении Невского проспекта, возле ДЛТ, загорелся автомобиль, сообщает «Фонтанке» очевидец. Судя по кадрам с места происшествия, пожарные уже на месте, а движение в сторону Невского остановлено.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании возле дома 27 по Большой Конюшенной поступила в 12:55. Вспыхнувший Ford огонь уничтожил полностью, а у припаркованного рядом Mercedes обгорела задняя часть. Потушили пожар в 13:16. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. (Новость дополнена в 13:26.)

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на Большой Конюшенной собрался уже в обе стороны, но по нечетной стороне улицы он куда плотнее.

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    Фото: читатель «Фонтанки»

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