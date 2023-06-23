Большая Конюшенная встала из-за автомобиля у ДЛТ. На этот раз причина в пожаре

Полыхающий автомобиль остановил движение по одной из улиц в центре Петербурга днем 23 июня. Пожар тушили возле ДЛТ.
На Большой Конюшенной улице в направлении Невского проспекта, возле ДЛТ, загорелся автомобиль, сообщает «Фонтанке» очевидец. Судя по кадрам с места происшествия, пожарные уже на месте, а движение в сторону Невского остановлено.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании возле дома 27 по Большой Конюшенной поступила в 12:55. Вспыхнувший Ford огонь уничтожил полностью, а у припаркованного рядом Mercedes обгорела задняя часть. Потушили пожар в 13:16. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. (Новость дополнена в 13:26.)
По данным «Яндекс.Пробок», затор на Большой Конюшенной собрался уже в обе стороны, но по нечетной стороне улицы он куда плотнее.