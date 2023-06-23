Сгоревшую «Ладу» с трупом мужчины нашли на лесной дороге под Ломоносовом

Следователи в Ленобласти выясняют обстоятельства автомобильного пожара в Ломоносовском районе. В загоревшейся машине погиб мужчина. Предположительно, не хозяин автомобиля.
Около полудня 22 июня в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части: на въезде в деревню Мустово найден сгоревший автомобиль с трупом в салоне, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Прибывшие на место оперативники установили, что на обочине лесной дороги при въезде в деревню при неустановленных обстоятельствах загорелась LADA Granta, принадлежащая 52-летнему жителю Соснового Бора.
Машина сгорела полностью. В салоне обнаружили сильно обгоревшее тело, предположительно, 57-летнего мужчины. Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли окурок и три пустые бутылки без этикеток. Обстоятельства произошедшего выясняет районный Следственный комитет.