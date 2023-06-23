    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.61eur91.94

    Сгоревшую «Ладу» с трупом мужчины нашли на лесной дороге под Ломоносовом

    2580
    7 комментариев

    Следователи в Ленобласти выясняют обстоятельства автомобильного пожара в Ломоносовском районе. В загоревшейся машине погиб мужчина. Предположительно, не хозяин автомобиля.

    Около полудня 22 июня в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части: на въезде в деревню Мустово найден сгоревший автомобиль с трупом в салоне, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Прибывшие на место оперативники установили, что на обочине лесной дороги при въезде в деревню при неустановленных обстоятельствах загорелась LADA Granta, принадлежащая 52-летнему жителю Соснового Бора.

    Машина сгорела полностью. В салоне обнаружили сильно обгоревшее тело, предположительно, 57-летнего мужчины. Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли окурок и три пустые бутылки без этикеток. Обстоятельства произошедшего выясняет районный Следственный комитет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПожар авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость23 Июн 2023 в 12:37
    «Это геноцид!»
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close